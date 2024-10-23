Автор: Александр ШЕЛЕСТ
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ПОДПИШИТЕСЬ НА МОЙ ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/shelestlive Интервью с @MaximShevchenko00:00 БРИКС в Казани: финал войны от Путина 01:24 Мировые титаны: США и глобалисты 04:07 Зеленский vs. Путин: битва стратегий 04:30 МВФ меняет ставки: кредиты, активы, прогнозы 05:56 Трамп возвращается: новый мировой расклад 10:12 Трамп бросает вызов Европе 10:59 Союз Израиль-Саудовская Аравия-Россия 11:56 Украина на распутье: США или Европа? 12:51 Срыв связи: ЕС без российского газа 14:06 Украину разрезают: границы переписываются 17:32 Зеленский: демагогия и тупики 22:47 Нереализованный шанс Украины 23:54 План раздела: новые карты Украины 25:11 Франция и Польша: новые хозяева украинских земель 26:17 Россия возвращает контроль за ресурсами 28:26 Северокорейцы идут в бой: давление на Запад 30:40 Китай и Трамп: секретный договор по КНДР 35:06 Молдова: референдум на острие ножа 36:04 Мафия рулит политикой в Молдове 38:46 Криминал как часть постсоветской жизни 41:08 Приднестровье: островок мира 42:54 Приднестровье без войны: Молдова отступает 44:53 Молдова и ЕС: путь длиной в десятилетие 45:56 ЕС нового формата: ожидания Молдовы 47:54 Грузия защищает свою душу 49:44 Запад против Грузии: битва за идентичность 51:38 Абхазия и Осетия: диалог вместо войны 53:35 Грузия объединяет народы и культуру 55:19 Запад уничтожает традиции 56:24 Восток против западного влияния 58:12 Духовные различия: Запад и Восток 59:11 Путь к независимости: понять себя 01:00:08 Трансгуманизм vs. традиционные ценности