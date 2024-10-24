Французско-польский режиссер Роман Полански, бежавший из Соединенных Штатов десятилетия назад после обвинений в изнасиловании, не предстанет перед судом по обвинению в нападении на несовершеннолетнего. Как сообщил во вторник адвокат Полански, основанием для этого стало достижения соглашения со стороной истца.

Последнее дело против режиссера «Пианиста», касающееся предполагаемого сексуализированного нападения в 1973 году, должно было рассматриваться в гражданском суде Лос-Анджелеса в августе следующего года. Теперь иск отозван, сообщил AFP адвокат Полански в США.

Дело было «урегулировано летом в рамках обоюдного удовлетворения сторон и теперь официально прекращено», – сообщил Александр Руфус-Айзекс в электронном письме.

В иске, поданном в прошлом году, утверждалось, что в 1973 году Полански пригласил несовершеннолетнюю девушку — анонимно названную в документах как Джейн Доу – на ужин в ресторан в Лос-Анджелесе.

Он якобы угостил ее текилой, а когда она почувствовала головокружение, отвез к себе домой, где изнасиловал ее.

Гражданский иск, в котором требовалось возмещение неуказанного ущерба, был подан в июне 2023 года, перед истечением срока действия закона Калифорнии, который допускал продленный период для подачи исков против предполагаемых виновников преступлений на сексуальной почве.

Адвокат истца Глория Оллред сообщила в электронном письме во вторник, что «стороны достигли соглашения об урегулировании претензий».

Лауреат премии «Оскар» Полански, которому сейчас 91 год, является противоречивой фигурой: он является заметной фигурой в киноиндустрии, при этом для многих он остается объектом критики из-за резонансных уголовных обвинений.

Полански признался в интимной связи с несовершеннолетней 13-летней Самантой Геймер в рамках сделки о признании вины в 1977 году, чтобы избежать суда по более серьезным обвинениям. Он бежал во Францию в следующем году, отсидев 42 дня в тюрьме. Десятилетиями Геймер просила суд прекратить дело о совершенном в отношении нее преступлении.

В мае французский суд оправдал Полански в деле о клевете после того, как британская актриса Шарлотта Льюис обвинила его в сексуализированном насилии над ней в период, когда она была подростком. Режиссер отрицал свою вину.

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