Население Украины с начала полномасштабного вторжения в страну российской армии в феврале 2022 года сократилось на 10 миллионов человек, или примерно на четверть. Об этом сообщила ООН, упомянув отток беженцев, снижение рождаемости и гибель людей в результате боевых действий.
"Немедленное влияние ощутили на себе регионы, почти обезлюдевшие из-за войны, деревни, в которых остались только старики", - заявила на пресс-конференции в Женеве глава Фонда народонаселения ООН в Восточной Европе Флоренс Бауэр. Она отметила, что более точный подсчёт и полная перепись населения возможны лишь после завершения войны.
Украина, население которой на момент распада СССР в 1991 году составляло более 50 миллионов человек, пережила, как и почти все её восточноевропейские соседи, а также страны Центральной Азии, серьёзное ухудшение демографической ситуации. В 2021 году, в последний год перед российским военным вторжением, в Украине проживали около 40 миллионов человек, отмечает агентство Reuters.