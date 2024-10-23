Население Украины с начала полномасштабного вторжения в страну российской армии в феврале 2022 года сократилось на 10 миллионов человек, или примерно на четверть. Об этом сообщила ООН, упомянув отток беженцев, снижение рождаемости и гибель людей в результате боевых действий.

"Немедленное влияние ощутили на себе регионы, почти обезлюдевшие из-за войны, деревни, в которых остались только старики", - заявила на пресс-конференции в Женеве глава Фонда народонаселения ООН в Восточной Европе Флоренс Бауэр. Она отметила, что более точный подсчёт и полная перепись населения возможны лишь после завершения войны.