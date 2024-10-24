Ученые проанализировали 18 исследований, посвященных использованию утяжеленных одеял, и пришли к выводу, что таким образом можно улучшить качество сна

Утяжеленные одеяла продаются как чудодейственное средство от таких проблем, как бессонница, тревожность и депрессия. Но что говорит об этом наука?

Этот вопрос исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) рассмотрели в новом обзоре.

Под руководством доктора Сюзанны Доусон, практикующего врача, специализирующегося на психическом здоровье, команда обнаружила положительные результаты в отношении улучшения сна, сокращения использования лекарств и улучшения настроения.

Доусон авторы публикации на сайте университета "Утяжеленные одеяла, похоже, предлагают ощутимое, нелекарственное вмешательство для улучшения качества сна", - цитируют Доусон авторы публикации на сайте университета .

"Взрослые, использовавшие одеяла, сообщили об улучшении сна, сокращении использования лекарств для сна и даже об улучшении настроения и снятии боли", - добавила она.

Однако исследователи подчеркнули, что эти результаты были получены среди взрослых. Ответы детей и подростков были неоднозначными.

Выводы австралийских ученых были опубликованы в научном журнале American Journal of Occupational Therapy. Это обзор 18 имеющихся исследований на эту тему.

Команда заявила, что следующим шагом должна стать разработка четких клинических рекомендаций по использованию одеял, касающихся их веса и соображений безопасности.

"Мы рады, что наши выводы были использованы для изменения протоколов использования утяжеленных одеял в государственных службах психического здоровья Южной Австралии", - говорит Доусон.





Одеяла бывают разных типов, с наполнителем в виде бусин или пластиковых гранул, разного веса, но пока не существует стандартизированных рекомендаций.

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Часть специалистов критически отнеслась к выводам команды Доусон.

По их словам, из-за ограниченности опубликованной литературы в этой области авторы смогли включить в свой обзор лишь небольшое количество исследований, многие из которых были проведены одной и той же группой исследователей или в определенной субпопуляции". Необходимы дополнительные исследования, чтобы сделать более общие выводы.

Число жалоб на бессонницу увеличивается

Согласно опубликованному в 2023 году исследованию проблема со сном широко распространена в Европе: каждый десятый взрослый страдает от хронической бессонницы, причем женщины страдают от нее чаще, чем мужчины.

В Португалии, Франции и Бельгии проблемы со сном отмечаются у каждого пятого взрослого.

"Сон - одна из основных потребностей человека, и если он не получает достаточного количества сна, это может привести к многочисленным проблемам со здоровьем, а также увеличить риск возникновения или усугубить хронические заболевания, включая болезни сердца, инсульт и проблемы с психическим здоровьем", - говорит Доусон.

Недостаток сна связан с многочисленными негативными последствиями для когнитивных функций и эмоций, как показали предыдущие исследования.

"Для определения оптимального применения одеял необходимы более тщательные исследования и их влияние на сон и здоровье человека следует продолжать изучать на практике", - резюмировала Доусон.





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