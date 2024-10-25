Мобилизация после 50 лет. Позиция ТЦК и СП. Напомню, что Закон про ВО и ВС урегулировал этот вопрос: призывать в связи с мобилизацией можно только военнообязанных. Люди в возрасте 50-60 лет являются военнообязанными. Если они пригодны к службе в армии по состоянию здоровья (определяет ВЛК на основании приказа 402) и не имеют отсрочки от мобилизации, то их можно призывать. Нардеп Алексей Гончаренко заявлял о наличии директивы про возраст мобилизации 25-50. Данная информация пока не нашла своего подтверждения. Волынский отцк и сп заявил, что директива не запрещает призывать после 50 лет. Сейчас призывают после 50? Позиция ТЦК о мобилизации