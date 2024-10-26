Кандидат в президенты Молдовы от пророссийской социалистической партии Александр Стояногло считает, что молдаване должны знать не только румынский язык, но и русский, чтобы "сохранить толерантность и мир".
Заявление Стояногло приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".
По мнению Стояногло, нельзя "строить страну только на одном языке", граждане Молдовы должны знать и румынский, и русский языки.
Он назвал двуязычие в Молдове "одним из редких наших преимуществ".
Если мы хотим сохранить в стране межэтническую толерантность, взаимное уважение, гражданский мир, мы должны уметь общаться и на государственном языке, и на языке общения. Это даст возможность снять это искусственное напряжение", – считает Стояногло.
В первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.
Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.
Команды Санду и Стояногло договорились провести дебаты в воскресенье, 27 октября.
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