Кандидат в президенты Молдовы от пророссийской социалистической партии Александр Стояногло считает, что молдаване должны знать не только румынский язык, но и русский, чтобы "сохранить толерантность и мир".

Заявление Стояногло приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По мнению Стояногло, нельзя "строить страну только на одном языке", граждане Молдовы должны знать и румынский, и русский языки.

), румынский язык на уровне, который позволял бы им свободно интегрироваться в молдавское общество, чтобы мы не делили людей. Одновременно я считаю, что граждане страны должны знать и русский язык", – сказал Стояноло в эфире телеканала Exclusiv TV. "Все дети, которые заканчивают школу, независимо от языка обучения, должны знать молдавский (действующая власть отрицает существование этого языка ), румынский язык на уровне, который позволял бы им свободно интегрироваться в молдавское общество, чтобы мы не делили людей. Одновременно я считаю, что граждане страны должны знать и русский язык", – сказал Стояноло в эфире телеканала Exclusiv TV.

Он назвал двуязычие в Молдове "одним из редких наших преимуществ".

"Мы не можем строить страну только на одном языке, потому что по всем стандартам европейским, стандартам, связанным с правами человека, мы не можем лишить людей возможности говорить на их родном языке, развивать этот язык, учиться на этом языке.

Если мы хотим сохранить в стране межэтническую толерантность, взаимное уважение, гражданский мир, мы должны уметь общаться и на государственном языке, и на языке общения. Это даст возможность снять это искусственное напряжение", – считает Стояногло.

В первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

Команды Санду и Стояногло договорились провести дебаты в воскресенье, 27 октября.

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