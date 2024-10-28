За неделю с 21 по 25 октября Национальный банк Украины продал на межбанке 707,9 млн долларов, при этом не покупал валюту. Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 21 по 25 октября Нацбанк продал 707,9 млн долл, что на 32,72 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом Нацбанк не покупал валюту.

Всего с начала года Нацбанк продал почти 25,6 млрд долл, тогда как купил 120,7 млн долл.

Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться — впервые с июля 2022-го.