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Сьогодні, 14:00

Google розробить штучний інтелект, який зможе керувати комп'ютерами

Категорія: Новини / Наука та освіта

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Alphabet's (владелец Google) разрабатывает технологию искусственного интеллекта, которая возьмет на себя управление компьютером для выполнения таких задач, как исследования и покупки. Об этом сообщает The Information, передает Reuters.

Google намерен продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis уже в декабре с выпуском своей следующей флагманской модели большого языка Gemini, говорится в сообщении со ссылкой на людей, которые непосредственно знакомы с продуктом.

Anthropic и Google пытаются продвинуть концепцию на шаг дальше с помощью программного обеспечения, которое взаимодействует непосредственно с компьютером или браузером человека, говорится в отчете.

По сообщению Reuters, подобную технологию также разрабатывает Microsoft, которая поддерживает OpenAI.


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