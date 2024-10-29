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Городской детско-юношеский фестиваль искусств «Белая акация», стал источником вдохновения для участников и гостей мероприятия.
Около 150 творческих коллективов, воспитанников учреждений общего среднего и внешкольного образования Одессы - показали свои таланты в номинациях:
- «Концертно-исполнительское мастерство» (вокально-хоровое искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, вокально-хореографическая композиция)
- «Художественно-исполнительское мастерство» (изобразительное искусство).
В Одесском дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» прошли гала-концерт и награждение победителей и участников фестиваля. Во время мероприятия была представлена выставка художественных работ детского художественного творчества, посвященная Одессе, ее истории и колориту.