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Сьогодні, 10:00

Фестиваль мистецтв «Біла акація» відбувся в Одесі

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Городской детско-юношеский фестиваль искусств «Белая акация», стал источником вдохновения для участников и гостей мероприятия.

Около 150 творческих коллективов, воспитанников учреждений общего среднего и внешкольного образования Одессы - показали свои таланты в номинациях:

  • «Концертно-исполнительское мастерство» (вокально-хоровое искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, вокально-хореографическая композиция)
  • «Художественно-исполнительское мастерство» (изобразительное искусство).

В Одесском дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» прошли гала-концерт и награждение победителей и участников фестиваля. Во время мероприятия была представлена выставка художественных работ детского художественного творчества, посвященная Одессе, ее истории и колориту.

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