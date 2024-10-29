По итогам двухдневного саммита лидеров стран Содружества, закончившегося в субботу на Самоа, главы правительств этого объединения (большинство участников которого — бывшие британские колонии) объявили, что пришло время начать обсуждение компенсации ущерба, нанесенного этим странам трансатлантической работорговлей и эксплуатацией рабского труда.

В принятом по итогам встречи коммюнике, подписанном главами правительств всех 56 стран-членов Содружества, в том числе и британским премьером Киром Стармером, упомянут призыв к “обсуждению вопроса о возмещении [причиненного Лондоном] ущерба” за “бесчеловечную трансатлантическую работорговлю”.

В заявлении уточняется, что настало время для “содержательного, правдивого и уважительного разговора”.

Кир Стармер заявил, что вопросы размера выплат на встрече не обсуждались и что Великобритания” очень чётко и последовательно” придерживается позиции, что выплачивать репарации бывшим колониями не будет.

До публикации заявления конклав лидеров Содружества, на котором президенты и премьер-министры встречались без своих советников, продолжался шесть часов. Стармер уверяет, что он настолько затянулся не из-за вопроса о репарациях.

Как отмечает дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл, репарации за рабство могут принимать разные формы, включая финансовые репарации, списание долгов, официальные извинения, образовательные программы, создание музеев, экономическую поддержку и помощь в области здравоохранения.

В докладе, опубликованном в прошлом году Вест-Индским университетом и поддержанном судьей Международного суда ООН Патриком Робинсоном, был сделан вывод, что Великобритания должна выплатить более 18 млрд фунтов в качестве репараций за свою роль в рабстве в 14 странах Карибского бассейна.

Содружество наций было создано в нынешнем виде в 1949 году; сейчас в этой организации состоят 56 государств, и она проявляла готовность принимать в свой состав новые страны и в последние годы. Некоторые из членов Содружества, как Мозамбик и Руанда, никогда не были британскими колониями или зависимыми территориями.

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