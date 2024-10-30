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Сьогодні, 12:00

Частина українців додатково отримає до 21 тис. гривень субсидій

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Украинцы, которые отапливают дома углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 000 гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, за октябрь украинцам уже было начислено 1,4 миллиарда жилищных субсидий, а также льгот. “Всего за 10 месяцев этого года — около 29,6 млрд грн было начислено и выплачено украинцам. Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона”, — добавил он.

В частности люди, которые отапливают жилье углем, дровами, другим твердым топливом получат дополнительную выплату до 21 000 гривен. Программа охватит около 500 000 украинских семей.


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