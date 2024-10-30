Ученые установили, что Марс был пригодным для жизни около 3,9 миллиарда лет назад, что на сотни миллионов лет позже, чем считалось ранее. Это открытие свидетельствует о том, что планета могла сохранять свое магнитное поле, необходимое для защиты от вредного космического излучения, дольше, чем предполагалось ранее, пишет Interesting Engineering.

Команда Гарвардской палеомагнитной лаборатории, проведя симуляции и компьютерное моделирование, исследовала время существования марсианского магнитного поля, или динамо. Ведущий автор исследования Сара Стил и старший научный руководитель Роджер Фу, доцент Гарварда, предложили, что динамо Марса сохранялось дольше, чем предполагалось, и могло менять свою полярность, что объясняет слабомагнитные следы в некоторых кратерах планеты.

Ученые использовали палеомагнитные исследования, чтобы изучить историю магнитного поля Марса: ферромагнитные минералы в горячей породе выравниваются под воздействием магнитных полей, а после охлаждения сохраняют их следы на миллиарды лет. Изучая знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 с помощью квантового алмазного микроскопа, исследователи обнаружили признаки магнитного поля, которое сохранялось до 3,9 миллиарда лет назад.

По словам Стил, эти открытия являются важными, поскольку магнитные поля позволяют глубже понять процессы внутри планет и помогают определить, могла ли планета когда-то поддерживать жизнь.

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