Комплексные ремонтные работы на площади Трибуны Героев (Толбухина), были начаты 9 августа текущего года.

Масштабные работы проводились поэтапно и включали ремонт проезжей части, наружного освещения и трамвайных путей, так как в город пришли новые современные трамваи, именно поэтому для обеспечения их безопасного проезда по отдельным участкам старой колеи потребовалось провести ремонтные работы, пояснил Геннадий Труханов.

На площади проведено благоустройство территории – выполнена новая разметка, освещение заменено на более эффективное и экономное. Так что в темные часы суток движение на этом участке стало более безопасным, а движение трамваев, более плавным и тихим, сообщает пресс-служба горисполкома.