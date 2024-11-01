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Сьогодні, 14:00

В Одесі завершено ремонт транспортної інфраструктури на площі Толбухіна

Категорія: Новини / Події

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Комплексные ремонтные работы на площади Трибуны Героев (Толбухина), были начаты 9 августа текущего года.

Масштабные работы проводились поэтапно и включали ремонт проезжей части, наружного освещения и трамвайных путей, так как в город пришли новые современные трамваи, именно поэтому для обеспечения их безопасного проезда по отдельным участкам старой колеи потребовалось провести ремонтные работы, пояснил Геннадий Труханов.

На площади проведено благоустройство территории – выполнена новая разметка, освещение заменено на более эффективное и экономное. Так что в темные часы суток движение на этом участке стало более безопасным, а движение трамваев, более плавным и тихим, сообщает пресс-служба горисполкома.




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