Если США откажутся от лидерства в области глобального здравоохранения, Европа вряд ли сможет заменить их в той же степени, как это было во время пандемии COVID-19, говорят эксперты.

Дональд Трамп и Камала Харрис придерживаются совершенно разных взглядов на глобальное здравоохранение: возникающие заболевания и угрозы пандемий, аборты и репродуктивное здоровье, изменение климата и гуманитарная помощь в зонах военных действий - результаты президентских выборов в США на следующей неделе могут отразиться на ситуации в Европе и во всем мире.

Первый срок Трампа в Белом доме дает четкое представление о его подходе к глобальному здравоохранению. В частности, он сократил финансирование и решил вывести США из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трамп принял решение не присоединяться к программе совместного использования вакцин COVID-19 COVAX.

В то время Германия увеличила финансирование ВОЗ с 359,2 млн долларов (321,9 млн евро) до более чем 1,26 млрд долларов (1,1 млрд евро), ненадолго став ее крупнейшим донором, однако сегодня, в условиях сокращения бюджета и консервативных настроений в Европе, это вряд ли повторится.

"То, что мы видели во время COVID с Германией, было очень важно, но, это, возможно, было исключительным шагом в кризисной ситуации, при другом руководстве", - сказала Euronews Health содиректор Центра глобального здравоохранения при Высшем институте международных исследований и развития в Женеве Сьюри Мун.

Как Трамп 2.0 повлияет на Европу в сфере здравоохранения

По словам Мун, заняв во второй раз Белый дом, Трамп может попытаться сорвать переговоры о заключении глобального договора по борьбе с пандемиями.

Переговоры должны возобновиться в понедельник, и хотя их участники хотят завершить работу над соглашением к концу года, срок уже был перенесен на май 2025 года.

Инициативы в области репродуктивного здоровья также могут пострадать. В зависимости от своей политической принадлежности президенты США обычно либо отменяют, либо восстанавливают "Политику Мехико", то есть запрет для неправительственных организаций, которые получают государственное финансирование США, на проведение абортов, а также консультирование или предоставление информации по этому вопросу.

Трамп значительно расширил этот запрет и, скорее всего, сделает это снова, если вернется в Белый дом. В 2017 году возглавляемый Нидерландами фонд собрал 260 миллионов евро для международных групп по охране сексуального здоровья, которые потеряли деньги в результате ограничений, введенных Трампом.

Учитывая, что США значительно превосходят Европу в финансировании глобальных сексуальных и репродуктивных программ - в 2022 году они выделили 9,4 млрд долларов (8,4 млрд евро), - если Вашингтон отступит, "полностью компенсировать этот огромный разрыв не удастся", - говорит Лиза Герлиц, глава брюссельского офиса фонда "Население мира", немецкой правозащитной группы, занимающейся вопросами сексуального и репродуктивного здоровья и забытых болезней.

Деньги - не единственная проблема. Победа Трампа станет проверкой политической приверженности европейцев глобальному здравоохранению, и у лидеров может не хватить аппетита, чтобы взяться за это.

"Воздействие на глобальное здравоохранение администрации Трампа в этот раз может быть хуже, чем в прошлый. И Европа может оказаться в более сложном положении, чем в прошлый раз, чтобы отреагировать и сделать шаг вперед", - сказал Герлиц.

Следует отметить, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает Глобальную стратегию здравоохранения ЕС, которая была принята после пандемии COVID-19 и позиционирует ЕС как ключевого партнера Африки по укреплению потенциала здравоохранения на континенте.

Однако в начале этого года лидеры ЕС перенаправили 1 млрд евро, выделенный на борьбу с кризисными ситуациями в сфере здравоохранения, на поддержку Украины, а в новом составе Еврокомиссии здравоохранением будут заниматься несколько человек, что говорит о том, что, возможно, оно уже не является политическим приоритетом, каким было раньше.

Некоторые страны Евросоюза также ведут споры о том, насколько тесно они хотят быть связаны с ЕС, что может повлиять на их готовность к более плотной координации по вопросам здравоохранения.

"Европейская комиссия пытается выдвинуть Европу в лидеры глобального здравоохранения, а эти страны пытаются от нее оттолкнуться. Это еще одна напряженная ситуация", - сказал в интервью Euronews Health Мухаммад Джавад Нун из Гарвардского университета, ранее работавший в Германии.

Президентство Харрис может внести свои изменения

Администрация Харрис, скорее всего, будет придерживаться того же подхода к глобальному здравоохранению, что и президент Джо Байден.

Например, при Байдене увеличилось финансирование программ сексуального здоровья, и команда Харрис, скорее всего, продолжит участвовать в переговорах по договору о пандемиях.

Однако поддержка глобальных усилий по борьбе с ВИЧ/СПИД может оказаться под угрозой.

В этом году администрация Байдена заявила, что сократит финансирование "Чрезвычайного плана президента США по оказанию помощи в борьбе со СПИД (ПЕПФАР), благодаря которому за последние 20 лет в Африке было спасено 25 миллионов жизней. Программа была утверждена всего на один год после того, как оказалась втянута в политическую борьбу по поводу абортов.

История с ПЕПФАР подчеркивает, как внутренняя политика влияет на глобальное здравоохранение и внешние отношения - динамика, с которой США и Европа будут бороться в течение следующих нескольких лет.

Независимо от того, кто займет Белый дом, Мун ожидает, что и в Европе, и в США приоритеты в области глобального здравоохранения будут смещены с помощи странам с низким уровнем дохода к решению общих проблем здравоохранения, таких как готовность к пандемиям и устойчивость к противомикробным препаратам (AMR), в попытке сделать эти вопросы более привлекательными для избирателей внутри страны.

"Есть вероятность, что Европа будет уделять больше внимания тем вопросам, которые она сможет донести до своих граждан", - сказал Мун.

По ее словам, это вопросы, "которые мы должны решать, чтобы защитить себя, а также внести вклад в здоровье всего остального мира".

Мун полагает, что необходимо сосредоточиться на "проблемах здоровья европейцев, а также поддерживать и защищать здоровье людей во всем мире". Она говорит, что это совсем иное обоснование, чем то, которое доминировало в мировом здравоохранении последние 20-30 лет.

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