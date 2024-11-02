В интервью Le Figaro, опубликованном в среду в Интернете, Рашида Дати утверждает, что "взимание платы за вход в Нотр-Дам спасёт все церкви во Франции".
Министр культуры Франции предложила архиепископу Парижа взимать с туристов пять евро за вход в собор.
По словам Рашиды Дати, все деньги будут направлены на "масштабный план по сохранению религиозного наследия Франции " . Министр надеется собрать 75 млн евро в год.
Предложение поддерживает министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.
Рашида Дати также хочет изменить цены на посещение национальных памятников и музеев с 2026 года, заявив, что "посетители из-за пределов ЕС" смогут платить "больше", чем французские посетители, чтобы "финансировать обновление нашего национального наследия".