Министр культуры Франции Рашида Дати предложила ввести плату за вход для туристов в размере пяти евро.

В интервью Le Figaro, опубликованном в среду в Интернете, Рашида Дати утверждает, что "взимание платы за вход в Нотр-Дам спасёт все церкви во Франции".

Министр культуры Франции предложила архиепископу Парижа взимать с туристов пять евро за вход в собор.

"Собор Парижской Богоматери спасет все церкви Парижа и Франции. Это был бы великолепный символ", - сказала министр культуры Франции Рашида Дати .

По словам Рашиды Дати, все деньги будут направлены на "масштабный план по сохранению религиозного наследия Франции " . Министр надеется собрать 75 млн евро в год.

Предложение поддерживает министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

Рашида Дати также хочет изменить цены на посещение национальных памятников и музеев с 2026 года, заявив, что "посетители из-за пределов ЕС" смогут платить "больше", чем французские посетители, чтобы "финансировать обновление нашего национального наследия".





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