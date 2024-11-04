Сегодня в Одессе состоится уникальная творческая встреча, на которую приглашаются все желающие. Гостьей вечера станет Заслуженный работник культуры Украины, член Союза кинематографистов Украины и Главный редактор Одесской киностудии 1970-1980-х годов Галина Яковлевна Лазарева. Она поделится своими воспоминаниями о знаковых моментах в истории киностудии, о людях, создававших уникальные произведения искусства, и о культуре той эпохи.

Галина Лазарева и Юрий Работин

Одесская киностудия — это не просто место, где снимались фильмы, это целая эпоха, полная творчества и инноваций. Галина Яковлевна расскажет о своих коллегах, о том, как рождались идеи и создавались шедевры, а также о непростой судьбе кинематографа в разные исторические периоды. Отдельное внимание будет уделено совместной работе Лазаревой с известным режиссером Кирой Муратовой, чье 90-летие отмечается в этом году. Их сотрудничество стало важной вехой в украинском кинематографе, и Галина Яковлевна поделится интересными историями и моментами из жизни и творчества этой выдающейся личности. В завершение вечера участникам будет предложена экскурсия по Одесской киностудии, где они смогут своими глазами увидеть места, ставшие легендой и впитавшие дух киноискусства. Не упустите возможность стать частью этого значимого события! Вход свободный, так что приходите и погрузитесь в мир кино и искусства вместе с нами!

Информационная поддержка Института развития демократии и Кинофестиваля студенческого кино "Первый шаг."

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