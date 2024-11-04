В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке создали изображения волынских бизнесменов. В частности, можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия «Вилия» Евгения Дудку и других.

Иконописец собора, диакон Юрий Гетьманчук рассказал, что первые изображения были созданы еще полгода назад. Однако некоторые из них вызвали противоречивые отзывы и пришлось вносить изменения.

«Это сейчас немного шума наделали. Мы вынуждены были перерабатывать, огласка нам не посодействовала. Сейчас из-за шума эти работы приостановились», — отметил иконописец.

По его словам, список меценатов для изображения в качестве рекомендации предоставлял руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Всего в списке было 12 человек. Как вариант, сейчас рассматривают возможность замены изображения меценатов деятелями культуры и искусства.

«Место выбрано такое, чтобы оно не относилось к иконам, не шло в композицию к сюжетам из христианства. Верхняя сфера идет относительно Христа и Бога, а нижние ряды — удостоенные киоты святых, то эти портреты мы как раз в том месте изображаем. Здесь они меньше просматриваются из храма, кто знает, где есть то место, тот увидит.

На стенах собора изображают дикторов, это давняя традиция», — говорит иконописец. Большая реставрация в соборе длится уже пятый год, говорится в сюжете «12 канала».

«Жизнь Волыни в картинах будет изображена в этом храме», — анонсировал митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Тогда он комментировал: «Из нового, то вместо текста, который обычно пишут в храме, мы последовали образцу, который больше сродни нашей культуре из египетской. Это изображение событий жизни Волыни в фигурах ранее служивших лиц, которые сегодня приобщились к жизни Волыни».

Кафедральный собор святой Троицы находится в центре Луцка. Здание является памятником архитектуры национального значения. Построен в 18 в. как монастырь бернардинцев, спроектированная архитектором Павлом Гижицким в стиле позднего барокко с влиянием местных традиций.





Источник