В Германии всё больше людей переходят на электронные устройства для курения. Таковы выводы нового исследования Университетской клиники Дюссельдорфа (Северный Рейн-Вестфалия), проведённого среди 92 327 человек в возрасте от 14 до 99 лет. Немецкий центр исследований рака в Хайдельберге (Баден-Вюртемберг) призывает к запрету электронных сигарет.

В 2016 году доля пользователей электронных сигарет по стране составляла 1,6%. К 2023 году она возросла до 2,2% от населения. Доля курильщиков классических сигарет остаётся на неизменно высоком уровне — около 30%.

Одноразовые электронные сигареты — самая популярная модель среди подростков, особенно среди девушек. Они часто сочетают электронные сигареты с обычными.

«Мы с тревогой наблюдаем эту тенденцию, так как одноразовые электронные сигареты, благодаря своим характеристикам — таким как разнообразие ароматов и яркий дизайн, особенно популярны у молодёжи», — отметила исследовательница Стефани Клостерхальфен из Института общей медицины Университетской клиники.

Руководитель исследования Даниэль Котц также выражает беспокойство: «Молодёжь особенно подвержена риску зависимости от никотина и угрозам здоровью в связи с потреблением электронных сигарет и табака».

Котц подчёркивает, что необходимы более строгие меры контроля над никотиновыми и табачными продуктами. В частности, ради защиты детей и подростков эти продукты должны быть обложены более высоким налогом, их доступность и видимость нужно значительно ограничить.

Уте Монс из Центра исследований рака призывает к полному запрету одноразовых электронных сигарет.





Источник BILD