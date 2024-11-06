Республиканец Дональд Трамп победил на выборах в США. Трамп уже объявил себя новоизбранным президентом, но официально инаугурация состоится 20 января 2025 года. Это будет его второй срок, во время которого он обещает остановить все войны. Подробнее о биографии Дональда Трампа, его карьерном пути и позиции по Украине, - в материале РБК-Украина ниже.
Трамп станет 47-м президентом США
Выборы в США состоялись 5 ноября и уже к утру следующего дня было понятно, что победа будет за Трампом. Трамп получил 277 голосов выборщиков (при 270 минимально необходимых) и за него проголосовали 70,8 млн человек. Тогда как его конкурентка - кандидат от демократов Камала Харрис получила 224 голоса выборщика и 65,8 млн голосов. Отметим, в ночь выборов были представлены экзит-полы, где хоть и с минимальным отрывом, но выигрывала Харрис.
В одном из своих выступлений накануне выборов Трамп заявил, что тот, что возьмет Пенсильванию - победит. Так и получилось, что после того, как Трамп взял Пенсильванию - стало понятно, что он победил.
Одним из первых победителем Трампа назвал прореспубликанский канал Fox News, потом и сам Трамп заявил о своей победе и пообещал остановить войны. Как ожидается, официально Трамп станет президентом США после инаугурации 20 января 2025 года.
Биография Трампа: кто он
Дональд Джон Трамп – 78-летний политик и миллиардер, построивший семейную бизнес-империю. Родился в Нью-Йорке. В школе имел проблемы с поведением, поэтому по решению родителей продолжил обучение в специализированной военной академии. Там он успешно выступал в спортивных соревнованиях, был отмечен за организацию различных событий. Затем Трамп поступил в Фордгамский университет и в Уортонскую школу бизнеса, где получил степень бакалавра по экономике.
После завершения учебы работал в компании отца, которая занималась строительством недорогого жилья в Бруклине и Квинсе и была успешна на тот момент. Дональду Трампу удалось масштабировать семейный бизнес, и уже в 1988 году он заработал первый миллиард долларов, а впоследствии даже лицензировал собственное имя.
В международный конгломерат недвижимости TheTrump Organization на сегодня входят элитные апартаменты на Манхэттене Trump Tower, небоскреб Trump World Tower, отель "Лас-Вегас", отель и башня Chicago, отель и башня казино Trump Entertainment Resorts, площадки для гольфа, пляжные клубы и курорты.
Фото: Трамп построил карьеру в сфере недвижимости (Getty Images)
Дональд Трамп стал широко известен американцам благодаря реалити-шоу "Кандидат". В течение 14 сезонов он оценивал начинающих предпринимателей, которые соревновались за годовалый начальный контракт на 250 тыс. долларов с The Trump Organization.
Также он снялся в эпизодических ролях в фильмах "Один дома 2", "Принц из Беверли Хиллз", "Няня", "Любовь с сообщением", в сериале "Секс и город".
В 2021 году стал владельцем медиакомпании Trump Media & Technology Group, выпустившей платформу Truth Social – вэб-портал и мобильное приложение, позиционируемое как аналог соцсетям Х и Facebook.
Президент с двумя импичментами
В 2015 году Дональд Трамп пошел в большую политику, став кандидатом в президенты США от Республиканской партии с лозунгом "Make America great again" (с англ. "Сделаем Америку снова великой").
Его оппоненткой была Хиллари Клинтон. Предвыборные прогнозы предрекали победу демократке Клинтон. В ходе голосования она получила на 3 млн голосов больше, однако из-за особенностей избирательной системы США Трамп победил, одержав больше поддержки в ключевых штатах.
Президентство Дональда Трампа запомнилось жесткой политикой в отношении мигрантов и решением о строительстве стены на границе с Мексикой, отменой реформы здравоохранения Обамы, крупнейшим за 30 лет сокращением налогов. Он ограничил торговлю с Китаем, перенес посольство США в Израиле в Иерусалим, был первым за 25 лет американским президентом, встретившимся с лидером Северной Кореи.
К тому же Трамп стал первым в истории главой Белого дома с двумя импичментами, хотя его отстранение от должности не произошло.
Первая попытка объявления импичмента была связана с Украиной. По данным обвинения, в 2019 году Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, пытаясь склонить украинскую власть расследовать причастность к коррупционным схемам сына Джо Байдена Хантера, в обмен на финансовую и военную помощь. Таким образом Трамп пытался устранить своего главного оппонента на выборах 2020.
Фото: Дональд Трамп был 45-м президентом США (Getty Images)
Второй раз импичмент Трампу объявили после президентских выборов 2020, на которых он проиграл Байдену. За неделю до завершения полномочий Трампа обвинили в призыве к мятежу, когда тот подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия.
В отношении деятельности Трампа также были открыты уголовные производства. По 4 делам ему было предъявлено 80 обвинений. Среди них вмешательство в выборы, завладение секретными документами Белого дома, фальсификация бизнес-документов, чтобы скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс "за молчание" о предоставлении интимных услуг.
Трамп на выборах-2024
Дональд Трамп еще в 2022 году объявил о намерении участвовать в выборах 47-го президента США. Республиканская партия официально утвердила его кандидатуру в августе 2024.
Предвыборная программа Трампа "Agenda 47" включает в частности:
- более строгие правила для заведений образования (предоставление полномочий родителям и местным школьным советам нанимать и увольнять директоров и учителей);
- жесткую иммиграционную политику (отмена льгот, права на гражданство по рождению для нелегальных мигрантов, запрет принимать беженцев);
- отмена климатических норм (выход из Парижского климатического соглашения по ограничению выбросов), увеличение добычи нефти, газа и угля;
- введение универсальных тарифов на иностранные товары, и 100% пошлины на товары из стран, не использующих американский доллар в международной торговле;
- постепенное прекращение всего импорта товаров первой необходимости из Китая, прекращение инвестирования американскими компаниями в Китае;
- снижение налогов для населения и отмена налогов на чаевые для работников ресторанного бизнеса;
- введение смертной казни для наркоторговцев, наркокартелей и торговцев людьми.
Еще до старта президентской кампании 2024 состоялись дебаты Дональда Трампа с Джо Байденом как потенциальных кандидатов на выборы от Республиканской и Демократической партий. Их итоги западные эксперты и СМИ назвали более успешными для Трампа.
Вскоре действующий президент США Джо Байден объявил, что не будет участвовать в выборах 5 ноября, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис от демократов.
Фото: дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис (Getty Images)
Следующие дебаты Трамп провел уже с Харрис, и их результаты оказались не в его пользу. По данным соцопроса CNN, 63% зрителей дебатов отдали победу Камале Харрис, и лишь 37% считали более успешным выступление Дональда Трампа.
Что Дональд Трамп говорил о войне в Украине
Бывший президент США известен своим противоречивым отношением к войне в Украине. Трамп резко критиковал президента Украины, обвинив его в нежелании идти на соглашение с Россией. По его словам, украинский лидер "отказался заключить соглашение", которое могло бы предотвратить разрушение страны.
Он также обвинял действующую администрацию Белого дома за увеличение военной помощи Украине. По его мнению, эта помощь должна предоставляться в кредит, а не в виде "подарка".
Трамп подчеркивал, что в случае его избрания президентом он "выведет Америку из войны" и быстро закончит конфликт телефонными звонками к президентам РФ и Украины: "Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленском. Мы заключим соглашение в течение 24 часов".
Одним из способов для завершения войны Трамп считает снижение цен на энергоносители вдвое или более в течение года после вступления в должность: "Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов".
Ранее Трамп неоднократно отмечал, что имеет "хорошие отношения" с кремлевским лидером. По словам американского политика, он "очень хорошо ладил" с Владимиром Путиным и "много с ним разговаривал", когда был президентом.
Фото: Владимир Зеленский представил Дональду Трампу План победы (Getty Images)
В то же время после недавней встречи с Владимиром Зеленским в США, которая до последнего была под вопросом, Дональд Трамп сказал, что имеет "прекрасные отношения" с президентом Украины и хочет посетить нашу страну, но не уточнил, когда это может произойти. Из его уст звучали фразы о том, что "Украина проходит через ад" и это "ужасная ситуация".
Также Дональд Трамп отметил необходимость "справедливого соглашения для всех" и добавил, что многое узнал на переговорах с украинским лидером, где ему представили План победы.
При подготовке использовались: публикации Forbes, CNN, The Guardian, The Washington Post, The Hill, информация из Wikipedia.