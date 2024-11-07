Суд Хельсинки постановил арестовать российские активы в Финляндии на десятки миллиардов евро после вынесения решения в пользу украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз".
Этот вердикт последовал за решением Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2023 года, согласно которому Россия обязана выплатить компании компенсацию в размере около 4,6 млрд евро после незаконного захвата ее активов во время оккупации Крыма в 2014 году.
По данным местных СМИ, в число арестованных объектов недвижимости входят Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре других здания, принадлежащих России, на Аландских островах.
По сообщениям местных СМИ, также была изъята собственность на принадлежащем Российской Федерации приморском участке в Киркконумми, который многие российские дипломаты используют для отдыха.
В "Нафтогазе" также отметили, что все оставшиеся проценты по невыполненным обязательствам России будут продолжать начисляться до полной оплаты.