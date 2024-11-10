5-го ноября Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский от лица духовенства и паствы Одесской епархии поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины с восьмидесятилетием со Дня рождения.

Также в день 80-летия Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия митрополит Одесский и Измаильский Агафангел вручил награды от Предстоятеля Украинской Православной Церкви и от своего имени насельникам Свято-Успенского Одесского мужского монастыря по случаю 200-летия основания обители.

4-го ноября православные празднуют память иконы Божией Матери «Казанская». В одном из старинных храмов города, расположенном на одесской Пересыпи, в день памяти Казанского образа Богородицы праздновали храмовое торжество. Община встречала своего архипастыря Высокопреосвященнейшого Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, который в сослужении духовенства города совершил праздничное богослужение.

6-го ноября Церковь почитает память иконы, название которой в трех словах описывает всю милость Пресвятой Богородицы к каждому человеку, переживающему крайнюю печаль, горесть, страдание. Этот образ Божией Матери именуется «Всех скорбящих Радость». В день его празднования в храме Одесской епархии, освященном в честь иконы, Божественную литургию совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении архиепископа Арцизского Виктора и городского духовенства.

3-го ноября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в храме святых князя Владимира и мученицы Людмилы в сослужении архиепископа Арцизского Виктора. За труды на благо Церкви и по случаю 80-летия со дня рождения Владыка митрополит вручил ктитору храма Людмиле Филипчук церковную награду - орден святителя Николая Чудотворца.

2-го ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, в надвратном храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в честь святых мучеников-страстотерпцев Бориса и Глеба была отслужена заупокойная Божественная литургия и панихида. Богослужение совершил преподаватель Одесской духовной семинарии протоиерей Василий Петручок. За богослужением молились воспитанники Одесской духовной семинарии.

Для того, чтобы избежать нам, дорогие братия и сестры, столь распространенного ныне греха лжи и говорить одну правду, мы предлагаем вам сегодня выслушать следующее слово монаха Евагрия о лживых. «Так как я вижу вас, – говорит он, – мало заботящимися о хранении уст ваших, то и нахожу нужным сказать вам несколько слов о том, сколь много зла приносит нам ложь. Знайте, что лжец далек от Бога и неугоден Ему, как и говорит слово Божие: всяка лжа от лукавствия есть; и в другом месте: дьявол ложь есть и отец лжи (Ин. 8, 44). Отсюда ясно, что Бог есть Истина, а ложь – от дьявола. И это может быть доказано и тем, что Бог Сам называет Себя Истиною, когда говорит: Аз есмь путь и истина и живот (Ин. 14, 6). Услышав сие, и помышляйте о том: с Кем разлучаетесь вы, говоря ложь, и к кому приближаетесь; и тогда понятно вам будет, что чрез ложь вы удаляетесь от Бога и приближаетесь к дьяволу. При этом размыслите и о том, подлинно ли, искренно ли вы желаете спастись? Если подлинно, то со всяким тщанием и всеми силами вашей души стремитесь любить истину и всячески избегайте неправды, проявляющей себя в мыслях людей, в словах их и вообще и во всей жизни их. Этой-то вот неправды во всех видах ее и избегайте; а в прежней лжи принесите раскаяние, и, чтобы впредь избегать ее, представляйте себе чаще ту истину, которая говорит всем нам о том, что худое дерево доброго плода никогда не принесет»