На следующей неделе мировые лидеры, переговорщики, лоббисты и представители неправительственных организаций соберутся в столице Азербайджана Баку на конференцию COP29.

Эту конференцию ООН по климату называют "финансовой", поскольку в этом году страны должны установить новую глобальную цель по финансированию борьбы с изменением климата. В преддверии COP30 в Бразилии в следующем году они также должны представить нацобязательства по климату, известные как Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ).

По данным ООН, свое участие в конференции подтвердили более 100 глав государств и правительств.

Однако ряд мировых лидеров и правительственных чиновников уже заявили, что не поедут в Баку. Объясняем, кто и почему не поедет.

Кто из лидеров ЕС не примет участие в COP29?

За последние несколько недель целый ряд европейских лидеров объявили о том, что они не поедут на COP29.

В начале этой недели пресс-секретарь председателя Еврокомиссии подтвердил Euronews, что Урсула фон дер Ляйен не будет участвовать в конференции.

По словам предствителя фон дер Ляйен, поскольку Еврокомиссия находится на переходном этапе, "председатель сосредоточится на своих институциональных обязанностях". Второк срок Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК начинается 1 декабря.

Вместо нее ЕС будут представлять председатель Европейского совета Шарль Мишель, а также еврокомиссары Вопке Хёкстра (по вопросам климата) и Кадри Симсон (по энергетике).



Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не поедет на COP29. AP Photo/Denes Erdos

Президент Франции Эммануэль Макрон также пропустит климатический саммит, как сообщается, из-за места его проведения. Отношения Франции с Азербайджаном напряжены с прошлого года, когда Париж осудил действия Баку в Карабахе.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что не поедет на COP29 из-за внутриполитических проблем: в среду в ФРГ распалась правящая коалиция. Он планировал посетить климатические переговоры в Баку, но был вынужден отменить поездку.

Бразилия, Великобритания, РФ... Кто еще не приедет в Баку?

Поскольку COP29 проходит всего через несколько дней после выборов в США, президент Джо Байден также не примет участия в конференции. Он пропускает глобальные переговоры по климату второй год подряд. Делегацию США возглавит Джон Подеста, нынешний старший советник президента по международной климатической политике.

Отменил свою поездку и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после травмы головы, полученной в прошлом месяце. Страна примет COP30 в Белеме в следующем году.

Король Карл III также не примет участия в саммите: правительство Великобритании решило не отправлять его в качестве своего представителя, поскольку он продолжает восстанавливаться после болезни. Король давно выступает в защиту изменения климата и участвовал в прошлых конференциях ООН.

Президент России Владимир Путин не поедет на климатическую конференцию ООН, а делегацию страны на COP29 возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. В октябре посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил Politico, что международное сообщество должно отказаться от участия в переговорах, если Путин примет в них участие.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе также пропустят климатическую конференцию в этом году.

"Пустая трата времени": отказ Папуа-Новой Гвинеи

В августе премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе объявил, что страна не будет участвовать в COP29 в знак протеста против отсутствия "быстрой поддержки жертв изменения климата" со стороны крупных стран. Марапе заявил, что делает это в интересах всех малых островных государств.

Окруженная океаном и занимающая третье место по площади тропических лесов на планете, Папуа-Новая Гвинея чрезвычайно уязвима к последствиям изменения климата. Она страдает от повышения уровня моря и стихийных бедствий.



Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе выступает на Генассамблее ООН. AP/Richard Drew

Осталось всего несколько недель, и министр иностранных дел Джастин Ткаченко подтвердил, что страна отказывается от участия в переговорах высокого уровня на климатическом саммите. Он назвал это "пустой тратой времени".

По словам Ткаченко, Папуа-Новая Гвинея "больше не будет терпеть пустые обещания и бездействие", в то время как ее народ страдает от разрушительных последствий изменения климата. Он добавил, что последние три встречи представители стран "ходят по кругу без каких-либо ощутимых результатов для малых островных государств".

Папуа-Новая Гвинея направит небольшую делегацию правительственных чиновников, но министров на переговорах не будет.

COP29: климатическая конференция в целом меньше

За последние несколько лет количество людей, посещающих климатические конференции ООН, казалось, росло в геометрической прогрессии.

В прошлом году на саммите в Дубае присутствовало в общей сложности 83 884 человека. Территория Expo City была настолько огромной, что делегатов приходилось перевозить на гольф-карах. Это вызвало обвинения в лицемерии, поскольку десятки тысяч людей прилетают на переговоры со всего мира.

После рекордного прошлогоднего числа участников исполнительный секретарь Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата Саймон Стилл сказал, что надеется "увидеть в Баку меньше людей". По его словам, "размер не отражается на качестве результатов".

В этом году ООН согласилась ограничить количество участников до 40 000 человек - примерно столько же, сколько приехало на COP26 в Глазго, Шотландия.

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