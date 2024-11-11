Высший антикоррупционный суд Украины отклонил ходатайство защиты о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам+".

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд напоминает, что речь идет о деле, в котором фигурируют должностные лица Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ), а также представители частных теплогенерирующих компаний.

Производство касается формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии, по подсчетам, переплатили более 39 миллиардов гривен в период с 2016 по 2019 год.

Так, сторона защиты в своих ходатайствах указывала на нарушение принципа non bis in idem (запрет повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и тоже правонарушение), а также на основания, определенные в п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

Заслушав доводы сторон, суд поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты.

Следующее заседание по делу назначено на 12.12.2024 на 12:00.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

В деле "Роттердам+" о подозрении сообщили бывшим и действующим должностным лицам Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НАБУ и САП 22 сентября 2022 года завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

При этом руководитель САП полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

5 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая того же года новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому.

По данным следствия, Вовк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".