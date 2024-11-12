Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий убежден, что в Украине сейчас слишком большое количество преподавателей, и это не просто "популярные слова, но реальность". Как передает Фокус, об этом он рассказал в подкасте "Дофамин для образования".

По словам чиновника, то количество студентов и университетов, которые сегодня есть в Украине, не позволяет иметь такое количество преподавателей.

У нас на сегодня более 100 000 преподавателей — на миллион студентов. Один к десяти. Я понимаю, что еще во времена Януковича — все помнят печально известного Табачника — говорились о том, что давайте уменьшим, сделаем это соотношение таким, как в Европе, — 18 к 1. Никто это силой делать не будет", — заявил Винницкий.

Он добавляет, что как раз в этой диспропорции кроется причина невысокой зарплаты специалиста, ведь "их много", а студентов мало и "станет еще меньше".

"Большое количество наших преподавателей, которые работали вне академического мира или имели меньшие ставки, сейчас вернулись в учреждения высшего образования. А бюджеты высших учебных заведений не выдерживают этого, и общегосударственный бюджет не выдерживает. Поэтому не популярно, но преподавателей станет меньше", — сообщил чиновник.

По словам заместителя министра, несмотря на такую диспропорцию преподавателей, он убежден, что зарплата последних не является адекватной, и это еще раз возвращает к вопросу, каким образом "должно финансироваться высшее образование".