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Сьогодні, 16:00

Не лише у нас! В Іспанії затримали поліцейського начальника, у якого знайшли 20 мільйонів євро

Категорія: Новини / Події

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В Испании задержали высокопоставленного полицейского, который спрятал за стеной своего дома 20 миллионов евро 

В Испании разгорается громкий скандал: главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции Мадрида Оскара Санчеса Хиля задержали по подозрению в связях с наркокартелем. В ходе расследования ему предъявили обвинения в торговле наркотиками, отмывании денег и коррупции. 

Вместе с Хилем были арестованы его жена — также сотрудница полиции — и еще 13 человек. Об этом сообщают испанские СМИ, ссылаясь на официальные источники.

Задержание журналисты связывают с тем, что ранее в испанском порту Альхесирас была обнаружена рекордная партия кокаина — 13 тонн, спрятанных среди бананов. Однако теперь успешный удар по наркомафии может перерасти в крупный полицейский скандал.

При обыске дома Санчеса в пригороде Мадрида следователи нашли более 20 миллионов евро, спрятанных за стеной. Эти деньги, по версии следствия, могли быть получены от незаконной деятельности. Кроме того, в кабинете полицейского было обнаружено еще около миллиона евро наличными.




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