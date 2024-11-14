сообщает Financial Times. Министерство экономики Германии поручило государственным импортным терминалам отказываться от поставок сжиженного природного газа (LNG) из России,Financial Times.

Ведомство приказало компании Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ... к дальнейшему сообщению".

Германия до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году являлась крупнейшим импортером российского газа в Европе. Правительство канцлера Олафа Шольца ускорило поиск альтернатив и построило серию терминалов для импорта СПГ морем.

Министерство отметило, что разрешить такие поставки означало бы противоречить цели создания терминалов - обеспечению независимости Германии и ЕС от российского газа. Германия не импортирует российский СПГ с момента вторжения РФ в Украину, и указание министерства "гарантирует, что это остается неизменным".

США и Великобритания ввели запрет на российский СПГ, ЕС продолжает импортировать этот вид горючего - 20% поставок СПГ в Европу происходит из России.

Большинство российских СПГ поступает во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, от которых компании не могут отказаться, если не будет введен полный запрет.

Немецкая государственная энергетическая компания Sefe имеет долгосрочный контракт на поставку СПГ с российского завода в Ямале, в то же время почти весь этот объем направляется на импортный терминал во Францию.

Там СПГ превращается в газообразное состояние и поступает в европейскую газопроводную систему. С октября 2022 г. Германия начала получать газопроводный газ из Франции.