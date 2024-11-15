Киев уже почти год ведет в переговоры с европейскими авиационными властями и авиакомпаниями о восстановлении части авиасообщения, сообщил Эллисон.

"Если регулирующие органы согласятся, что открывать его безопасно, и будет принято политическое решение, страховая отрасль будет готова поддержать усилия по восстановлению", - сказал Эллисон, имея в виду 2025 год.

Государственная авиационная служба в письменных комментариях заявила, что рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации "при условии оценки рисков и их снижения до приемлемого уровня, а также реализации дополнительных мер безопасности". При этом она не указала никаких временных рамок.

Безопасность полетов

Обеспечение безопасности воздушного пространства является первостепенной задачей, и "было проделано много работы вокруг этой проблемы", сказал Эллисон. Он не предоставил дополнительных подробностей.

Львовская область, граничащая с Польшей, реже подвергается российским ударам по сравнению с другими частями Украины, хотя российские войска атаковали ее газовую инфраструктуру и обстреливали ее беспилотниками и ракетами .

Аэропорт Львова им. Даниила Галицкого имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3000 пассажиров в час.

Эллисон сказал, что Marsh McLennan поддерживает украинское правительство в создании страхового фонда для покрытия коммерческой авиации. Брокер уже управляет программой страхования для судов, перевозящих все грузы через черноморский коридор Украины.

По его словам, в переговорах участвует авиационный сектор.

"Национальные перевозчики, бюджетные и украинские авиакомпании проявляют интерес и рассматривают возможность сделать это", сказал он.

Власти Украины также стремится вновь открыть главный аэропорт страны возле Киева, но Эллисон считает, что авиационный рынок ждет, "пока не появится уверенность в том, что это может произойти в гораздо менее рискованном сценарии".

Москва регулярно наносила ракетные и беспилотные удары по Украине в течение более чем 2,5 лет боевых действий. Киев и прилегающие районы регулярно подвергаются российским дальним атакам.

Ранее старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что аэропорт во Львове могут открыть уже в январе 2025 года. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии первым "Борисполя".