Власти британского города Элмбридж предлагают финансовую помощь в размере 600 фунтов в месяц семьям, которые согласились приютить украинских беженцев.

Об этом пишет компания общественного телерадиовещания ВВС, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, инициатива финансовой помощи в размере 600 фунтов в месяц, призвана поддержать хозяев, которые столкнулись с высокими затратами на проживание.

Отмечается, что с начала программы в марте 2022 года, более 300 домохозяйств в Элмбридже помогли почти 600 украинцам.

Как пишут журналисты, сейчас особое внимание уделяют тем семьям или людям, которые уже проживают в городе, но нуждаются в переезде в новый приют.

Содиректор местной благотворительной организации ElmbridgeCAN Жанне Твиди акцентировала – финансовая помощь важна, поскольку она помогает компенсировать расходы на содержание беженцев.

"Люди не делают это ради денег, но рост счетов и расходов из-за наличия еще одного человека в доме делает эту поддержку очень важной", – считает она.

Как добавили в BBC, организация ElmbridgeCAN, созданная в 2016 году для помощи сирийским беженцам, активно поддерживает интеграцию украинцев в местное сообщество.

В октябре писали, что показатель занятости украинских беженцев в Германии вырос почти вдвое – с 16% летом 2022 года до 30% прошлой весной.

Недавно канцелярия президента Польши обнародовала инфографику, из которой следует, что страна с начала полномасштабного вторжения России выделила на помощь Украине 4,91% своего ВВП, из которых 4,2% ВВП – на расходы, связанные с оказанием помощи украинским беженцам.