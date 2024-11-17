Временная следственная комиссия ВР решила ликвидировать ТЦК и СП и создать вместо них рекрутинговые центры. Война в Украине продолжается и потребности фронта в бойцах не снижаются. Фокус выяснил, как это решение повлияет на мобилизацию.

Во вторник, 12 ноября нардеп и экс-член фракции "Слуга народа" Юлия Яцык заявила, что Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады пришла к выводу о необходимости ликвидировать ТЦК и СП, а вместо них создать рекрутинговые центры, в которых будут работать гражданские. Также нардепы предлагают работников ТЦК вернуть в армию и усилить ими части ВСУ.

"Мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из числа, в том числе гражданских лиц. Работники центров комплектования являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий", — сказала она.

По мнению нардепа, из экс-работников ТЦК создадут десять бригад (в одной бригаде, условно, 3 тыс. человек).

С Яцык не согласился нардеп и секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Он считает, что без ТЦК мобилизация остановится. По его словам пока в Украине нет четкого механизма, которой бы заменил работу военкоматов.

Расформирование ТЦК: как изменится мобилизация

Член ВСК ВР нардеп из франции "Европейская солидарность" Алексей Гончаенко является одним из инициаторов расформирования ТЦК и СП. Политик считает, что военкоматы должны быть заменены на рекрутинговые центры с гражданскими работниками, а люди с боевым опытом должны выполнять другие задачи. По его мнению, эта инициатива улучшит процесс мобилизации в Украине.

"Должна быть создана новая система, например, через ЦПАУ, центры рекрутинга. Также должны быть утверждены соответствующие законодательные акты, должен быть переходный период между одним и другим. Конечно, это очень серьезная реформа, но чем раньше она будет сделана в Украине, тем лучше. Рано или поздно она все равно будет сделана, потому что то, что мы имеем сейчас, это все-таки совковая история", — говорю Фокусу Гончаренко.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая заявила, что если расформировать ТЦК, оставить только рекрутинговую функцию, передать админобязки ЦПАУ и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то не менее 50 тысяч работников ТЦК смогли бы пополнить боевые подразделения.

В разговоре с Фокусом она рассказала, что если посчитать работников ТЦК и рекрутинговые центры, то получится до 100 тысяч человек. Поэтому можно провести аудит и перенаправить лиц в боевые подразделения.

"Это то, что нам нужно, и на что не хватает людей. Не обязательно всех переводить в солдаты, ведь есть разные администраторы, делопроизводители и тому подобное. Часть людей может быть перепрофилирована на другие специальности", — пояснила нардеп.

По ее мнению, репутация ТЦК необратимо испорчена, и на это есть объективные причины, и не только то, что работники военкоматов отвечают за принудительную составляющую призыва, но и как проводят мобилизацию и соблюдают права граждан. Более того, есть большой уровень коррупции.

ТЦК спрятаны в Сухопутных войсках, имеют несколько уровней дополнительного принятия решений, так называемых прокладок, и только потом круг замыкается на Генеральном штабе. Если не расформировать, по словам Безуглой, то нужно вывести ТЦК под кадровый центр Генштаба или передать Минобороны для дополнительных составляющих контроля.

Расформирование ТЦК — это вполне реальная вещь. В частности, административные функции может выполнять ЦНАП, можно диджитализировать через "Дію", "Армія+" или "Оберіг". Тогда как рекрутинговые центры развивают отдельно, поэтому их надо оставить и больше развить, считает Безуглая.

Сейчас качество мобилизации падает из-за работы ТЦК и недоверия к системе, когда люди не знают свой военный путь. Ведь мобилизованных сначала учат для одних должностей, а потом недоучивают и отправляют в посадки.

"Это все так не работает, и надо сделать вывод, что оно так не работает. Поэтому призыв в бригады, облегчение перевода между подразделениями — это все должно сформировать у нас среду, когда есть ведущие боевые подразделения, которым доверяют, и которые хотят и способны мобилизовать себе людей не только добровольно, но и обеспечить дообучение, место и роль у себя. А есть те, которые просто отпадут и должны быть вообще расформированы, потому что они неэффективны", — пояснила она.

Безуглая видит единственным путем к победе не советскую систему армии, а инновации в боевых подразделениях. Сейчас же прослеживается разрыв между высшими военными штабами, административными структурами армии и тем, что есть какой-то опыт в бригадах. Важно, чтобы максимально развивались горизонтальные связи, чтобы также внедрялись принципы менеджмента в Вооруженные силы, чтобы фактически все стало корпорацией национального сопротивления.

"ТЦК в этой корпорации национального сопротивления не совсем место ни идеологически, ни идейно, ни организационно", — заявила она.

Нардеп отметила, что если не вернуть доверие людей к призыву, то Украина проиграет войну.

"За что я и борюсь. И кстати в этом я оппонент Костенко, который защищает генералитет. Он считает, что должна быть эта система, потому что она стабильна, и во время войны армию нельзя реформировать. Но тот, кто меняется, тот побеждает. Война — это гонка реформ", — подытожила она.

Мобилизация остановится: как призывать людей без ТЦК

Начальник службы по связям с общественностью Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Елена Родина сказала Фокусу, что пока в инициативе по расформированию ТЦК она видит только минусы.

"Не разработана программа, невозможно представить, как будет работать эта система в дальнейшем", — сообщила она.

На вопрос, согласна ли Родина с тем, что мобилизация остановится без ТЦК, она ответила, что возможно да, ведь пока не разработаны другие программы, не определены организации, которые будут отвечать именно за поставки мобилизационного ресурса.

"Рекрутинг — это вообще замечательно. По моему мнению, замысел замечательный, и он действительно работает. Но в настоящее время, мне кажется, пока невозможно полностью укомплектовать воинские части только с помощью рекрутинга", — добавила она.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов выступает за реформирование ТЦК, а не расформирование.

"Почему расформирование? Что на замену? ТЦК можно расформировать в один день приказом министра обороны, и что дальше? Кто будет комплектовать Силы обороны? Я за то, чтобы реформировать ТЦК. На сегодняшний день все равно нужна организация, которая будет заниматься вопросами комплектования", — сказал Фокусу Жданов.

Он задается вопросом: кто сегодня проводил анализ, сколько процентов мобилизационного ресурса дает рекрутинг, а сколько ТЦК? Жданов считает, что если сегодня расформировать военкоматы, то завтра бойцы с линии фронта просто уйдут домой, потому что некому будет комлпектировать армию. Эксперт убежден, что сначала нужно создать организацию, которая заменит ТЦК, или реформировать существующую. Необходимо вывести ТЦК из состава Сухопутных войск и передать их Минобороны, сделать гражданскими организациями. Тогда как по мере распространения рекрутинговых центров нужно сокращать или постепенно ликвидировать ТЦК.

"Сегодня рекрутинговые центры набирают бойцов для отдельных бригад, а остальные постоянно жалуются, что нет личного состава, некому в окопах вести бой", — отметил Жданов.

Он подчеркнул, что депутаты — бизнесмены, они не думают на 2-3 шага вперед.

"То есть у них возникла проблема, общество сегодня настроено против ТЦК, то давайте их расформируем. А что завтра? А завтра будет другая проблема, кто будет комплектовать. Мы ее будем потом решать. А кто в это время будет, пока вы решите эту проблему, комплектовать вооруженные силы? Вот в чем у нас огромная проблема. Это государственное управление, — подытожил Жданов.

Что думают военные о расформировании ТЦК

Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин назвал идею расформировать ТЦК и ввести новую гражданскую структуру "пустым популизмом". Он считает, что вместо решения проблемы, просто хотят создать новую в виде новой структуры с непонятным статусом и принципами работы.

"Каким образом, на каких основаниях она будет мобилизовывать людей, неясно. Проблема у нас не в структуре под названием ТЦК, а в ее коррумпированности. Так боритесь с коррупцией, а не придумывайте новые учреждения. Которые, уверен, будут такие же коррумпированные, еще и абсолютно неэффективные", — считает Жорин.

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" поддержал расформирование ТЦК. В разговоре с Фокусом от подчеркнул, что в таком случае ветераны войны, которые сейчас работают в военкоматах пойдут инструкторам работать в учебные центры, и это очень повысит боевую эффективность солдат.

Военнослужащий Даниил Яковлев сообщил Фокусу, что правильнее ТЦК переформировать в другой формат, убрать военный сегмент и перевести все на обычные ЦПАУ.

"У нас такая ситуация, что хотим построить армию НАТО по новым стандартам, но у нас остаются эти советские сегменты, которые тянут нас назад. ТЦК, какие бы они ни были, они как раз это делают. Надо заниматься рекрутингом, а не бусификацией", — сказал он.

Яковлев отметил, что с тем, что делают руководители ТЦК трудно что-то изменить, но нужно стремиться переформатировать военкоматы.

Он отметил, что ТЦК руководят люди в звании майор, подполковник, полковник и тому подобное. В большинстве они занимаются коррупцией, зарабатыванием денег, отправкой на фронт боевых бригад.

"Какая от них там польза, это вопрос риторический, но это не значит, что их не нужно убирать. Как человек, старый дед-подполковник, которому 50 лет, может заниматься нормальным рекрутингом, если он не может пользоваться Instagram, YouTube, Facebook, не понимает, что такое нативная реклама. Вы же видите, что нет никакой наружной рекламы о ВСУ, нет никакого разъяснения относительно того, когда человек приходит в ВСУ, кем он будет через 5-10 лет", — пояснил военный.

По его словам, вопрос в том, что нет эффективного управления бойцами и распределения ресурсов. Боец не понимает, зачем старые прапорщики, ведь, кроме того, чтобы сидеть на своих должностях, они не знают, что такое тепловизоры, не понимают разницы в машинах и тому подобное.

"У нас есть тысяча крутых волонтеров, которые гораздо лучше с этой задачей бы справились, чем старые деды-логисты. Вопрос в том, что ТЦК нужно переформатировать на современный рекрутинг. Понятно, что там должна быть доля военных людей, но их можно взять из состава демобилизованных", — отметил он.

Даниил Яковлев рассказал, что человек, когда приходит на собеседование, должен общаться не с военными, которые ни разу не были на поле боя, а с ребятами и девушками, которые видели фронт, и понимают, что такое война.

"Я уже не говорю о том, что ТЦК не выполняет роль структуры, которая бы хоть как-то занималась именно специализацией людей в ВСУ, они просто находят кого-то на улице, забрасывают в бусик, и этот человек едет потом куда-то", — добавил Яковлев.

Напомним, 13 ноября начальник связей с общественностью Полтавского ТЦК Роман Истомин сообщил, что в военкоматах в основном работают гражданские лица. По его словам, именно поэтому создать из них боевую бригаду не получится.

12 ноября нардеп Анна Скороход рассказала о проблемах мобилизации. Она раскритиковала некачественную работу ВВК.

Источник Фокус