Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде по случаю 1000 дней войны с Россией и, в частности, представил украинскому народу план стойкости, передает УНИАН.

Не надеяться на Трампа

Президент отметил, что от стойкости украинцев, в частности, на фронте, зависит и судьба Европы.

"И пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай Бог, мы с вами должны не ждать, мы должны не терять устойчивости. Мы должны пахать. Надо работать каждый день, всем народом на стойкость всего государства. Порознь выиграть в этой битве просто невозможно", - отметил президент.

Зеленский об ответственности за войну

Президент подчеркнул, что ответственность за войну коллективно лежит на россиянах.

"Путин отдал приказ начать войну, его окружение организует ведение войны, но российская агрессия держится на поступках и попустительстве многих россиян. Путин создал условия для убийств, но запускают ракеты и дроны, штурмуют наши украинские позиции, пытают наших пленных и обеспечивают машину войны россияне, а не просто один сумасшедший человек в Кремле", - заявил Зеленский.

Будут ли в Украине выборы

Зеленский подчеркнул, что Украина сначала достигнет справедливого мира, "а потом украинцы проведут справедливые выборы".

Зеленский о мобилизации

Президент отметил, что необходимо разработать новую систему контрактов для тех граждан, которые еще не достигли мобилизационного возраста, но хотят стать на защиту Украины. По его словам, речь не идет о снижении возраста для мобилизации, а о предоставлении возможности тем, кто его не достиг, приобщиться к защите государства.

Назначение военного омбудсмена

Зеленский отметил, что в Украине необходимо назначить военного омбудсмена в ближайшее время. По его словам, это должен быть человек, которому будут доверять, "который будет пользоваться, прежде всего, доверием военных".

Президент подробно рассказал о плане стойкости

План состоит из 10 пунктов: единство, фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политика героев.

Весь план с приложениями представят в декабре.

Первый пункт плана устойчивости - единство

Как отметил Зеленский, единство Украины должно объединять и ее союзников, поскольку мир может быть глухим к отдельным голосам, "но не к целому народу, который знает чего хочет, работает объединенно и умеет достигать своих целей".

Второй пункт - фронт

Предусматриваются конкретные меры по стабилизации фронта. Они включают проведение операций как на временно оккупированных территориях, так и на территории России. Кроме того, речь идет об усилении технологичности сил обороны.

Третий пункт - оружие

По словам президента, в 2025 году планируется изготовить не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс ракет. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе и новых улучшенных моделей.

Также он сообщил, что на сегодня к работе на Украину привлекли более 40 зарубежных оборонных компаний. В сфере ОПК работают более 600 украинских компаний, которые обеспечивают 300 тысяч рабочих мест.

Четвертый пункт - деньги

Зеленский отметил, что все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены, есть пакет зимней поддержки, а в марте 2025 года пройдет индексация пенсий на уровень инфляции.

Также он заверил, что рисков для финансирования Сил обороны нет на год вперед.

Пятый пункт - энергетика

До конца года будут подготовлены паспорта энергетической устойчивости регионов, которые имплементируют с точки зрения генерации электричества и тепла. Президент отметил, что проведена большая работа по защите объектов, но не предоставил больше деталей.

Кроме того, он отметил, что Украина после войны как энергетический хаб должна стать геополитически среди первых в Европе. Приоритет - атомная генерация, наращивание добычи газа, добычи и переработки нефти.

Шестой пункт - безопасность

Как отмечает президент, "речь идет о жесткой работе, которая не позволяет врагу подорвать жизнь Украины".

На общегосударственном уровне внедряется новая система - безопасная область, безопасный город, безопасная община. Также в каждой школе и каждой общине появятся полицейские. На входах в каждую школу, другие образовательные учреждения и общественные здания должны быть установлены рамки металлоискателей.

Также этот пункт предусматривает детальную работу по укрытиям: модернизация стандартов, реконструкция и строительство новых укрытий.

Седьмой пункт - общины

По словам Зеленского, на основе принципа "бок о бок" тыловые и более состоятельные общины должны поддерживать прифронтовые. Также будет усиливаться международный компонент - взаимодействие с общинами в странах-партнерах и со странами, которые взяли шефство над тем или иным регионом или городом.

Зеленский также поручил разработать меры специальной поддержки для приграничных Сум и Чернигова, по аналогии с принятыми для Харькова.

Восьмой пункт - человеческий капитал

Президент отметил, что в приложениях к этому пункту будет проработана политика восстановления жизни украинцев, национальный стандарт безбарьерности (цифровизация услуг) и образование. Предполагается модернизация социальной политики, а политика здравоохранения должна включать увеличение продолжительности жизни.

Кроме того, президент анонсировал введение множественного гражданства и перезапуск дипломатии. До конца года будут заполнены все вакансии украинских послов, а также проведены замены по странам G7. Также будет создано Министерство объединения украинцев, которое будет целенаправленно заниматься делами глобального украинского сообщества.

Девятый пункт - культурный суверенитет

Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины. По его словам, будет подготовлен календарь мероприятий для украинской культуры во всех регионах мира, чтобы поддерживать украинский контент и культурный продукт.

Также планируется защита, поиск и возвращение культурного и исторического наследия, а кроме того - системное создание украинского контента, который способен полностью заменить российский, прежде всего для детей.

"Мы должны переиграть Россию и в этом", - подчеркнул президент.

Десятый пункт - политика героев

Она включает урегулирование перехода с военной службы в статус ветерана, привлечение ветеранов на госслужбу, программы поддержки семей, полную интеграцию в общественную и экономическую жизнь, образование и реабилитацию после ранений или плена.

Зеленский анонсировал, что с 2025 года запускается дополнительная оплата для семейных врачей за декларации, заключенные с ветеранами. Кроме того, завершена подготовка к запуску программы "Помощник ветерана", в рамках которой запланировано обучение и оплату работы 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов.