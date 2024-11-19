Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде по случаю 1000 дней войны с Россией и, в частности, представил украинскому народу план стойкости, передает УНИАН.
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Президент отметил, что от стойкости украинцев, в частности, на фронте, зависит и судьба Европы.
Зеленский об ответственности за войну
Президент подчеркнул, что ответственность за войну коллективно лежит на россиянах.
Будут ли в Украине выборы
Зеленский подчеркнул, что Украина сначала достигнет справедливого мира, "а потом украинцы проведут справедливые выборы".
Зеленский о мобилизации
Президент отметил, что необходимо разработать новую систему контрактов для тех граждан, которые еще не достигли мобилизационного возраста, но хотят стать на защиту Украины. По его словам, речь не идет о снижении возраста для мобилизации, а о предоставлении возможности тем, кто его не достиг, приобщиться к защите государства.
Назначение военного омбудсмена
Зеленский отметил, что в Украине необходимо назначить военного омбудсмена в ближайшее время. По его словам, это должен быть человек, которому будут доверять, "который будет пользоваться, прежде всего, доверием военных".
Президент подробно рассказал о плане стойкости
План состоит из 10 пунктов: единство, фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, общины, человеческий капитал, культурный суверенитет и политика героев.
Весь план с приложениями представят в декабре.
Первый пункт плана устойчивости - единство
Как отметил Зеленский, единство Украины должно объединять и ее союзников, поскольку мир может быть глухим к отдельным голосам, "но не к целому народу, который знает чего хочет, работает объединенно и умеет достигать своих целей".
Второй пункт - фронт
Предусматриваются конкретные меры по стабилизации фронта. Они включают проведение операций как на временно оккупированных территориях, так и на территории России. Кроме того, речь идет об усилении технологичности сил обороны.
Третий пункт - оружие
По словам президента, в 2025 году планируется изготовить не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс ракет. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе и новых улучшенных моделей.
Также он сообщил, что на сегодня к работе на Украину привлекли более 40 зарубежных оборонных компаний. В сфере ОПК работают более 600 украинских компаний, которые обеспечивают 300 тысяч рабочих мест.
Четвертый пункт - деньги
Зеленский отметил, что все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены, есть пакет зимней поддержки, а в марте 2025 года пройдет индексация пенсий на уровень инфляции.
Также он заверил, что рисков для финансирования Сил обороны нет на год вперед.
Пятый пункт - энергетика
До конца года будут подготовлены паспорта энергетической устойчивости регионов, которые имплементируют с точки зрения генерации электричества и тепла. Президент отметил, что проведена большая работа по защите объектов, но не предоставил больше деталей.
Кроме того, он отметил, что Украина после войны как энергетический хаб должна стать геополитически среди первых в Европе. Приоритет - атомная генерация, наращивание добычи газа, добычи и переработки нефти.
Шестой пункт - безопасность
Как отмечает президент, "речь идет о жесткой работе, которая не позволяет врагу подорвать жизнь Украины".
На общегосударственном уровне внедряется новая система - безопасная область, безопасный город, безопасная община. Также в каждой школе и каждой общине появятся полицейские. На входах в каждую школу, другие образовательные учреждения и общественные здания должны быть установлены рамки металлоискателей.
Также этот пункт предусматривает детальную работу по укрытиям: модернизация стандартов, реконструкция и строительство новых укрытий.
Седьмой пункт - общины
По словам Зеленского, на основе принципа "бок о бок" тыловые и более состоятельные общины должны поддерживать прифронтовые. Также будет усиливаться международный компонент - взаимодействие с общинами в странах-партнерах и со странами, которые взяли шефство над тем или иным регионом или городом.
Зеленский также поручил разработать меры специальной поддержки для приграничных Сум и Чернигова, по аналогии с принятыми для Харькова.
Восьмой пункт - человеческий капитал
Президент отметил, что в приложениях к этому пункту будет проработана политика восстановления жизни украинцев, национальный стандарт безбарьерности (цифровизация услуг) и образование. Предполагается модернизация социальной политики, а политика здравоохранения должна включать увеличение продолжительности жизни.
Кроме того, президент анонсировал введение множественного гражданства и перезапуск дипломатии. До конца года будут заполнены все вакансии украинских послов, а также проведены замены по странам G7. Также будет создано Министерство объединения украинцев, которое будет целенаправленно заниматься делами глобального украинского сообщества.
Девятый пункт - культурный суверенитет
Зеленский анонсировал "культурный Рамштайн" для Украины. По его словам, будет подготовлен календарь мероприятий для украинской культуры во всех регионах мира, чтобы поддерживать украинский контент и культурный продукт.
Также планируется защита, поиск и возвращение культурного и исторического наследия, а кроме того - системное создание украинского контента, который способен полностью заменить российский, прежде всего для детей.
Десятый пункт - политика героев
Она включает урегулирование перехода с военной службы в статус ветерана, привлечение ветеранов на госслужбу, программы поддержки семей, полную интеграцию в общественную и экономическую жизнь, образование и реабилитацию после ранений или плена.
Зеленский анонсировал, что с 2025 года запускается дополнительная оплата для семейных врачей за декларации, заключенные с ветеранами. Кроме того, завершена подготовка к запуску программы "Помощник ветерана", в рамках которой запланировано обучение и оплату работы 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов.