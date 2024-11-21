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Сьогодні, 12:00

РФ продовжує постачання газу до Австрії, незважаючи на обіцянку припинити їх

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Российский газовый гигант "Газпром" сообщил, что во вторник направит 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через Украину - Австрия все еще получает российский газ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Европейские энергетические рынки остаются напряженными из-за спора между "Газпромом" и австрийской компанией OMV, который привел к остановке поставок газа в OMV в субботу.

"Газпром" прекратил поставки для OMV после того, как австрийская компания пригрозила конфискацией части газа в качестве компенсации за арбитражное решение, выигранное в споре по контракту.

Несмотря на это, ежедневные поставки газа в Европу через Украину остаются на нормальном уровне, а газ продолжает поступать в Австрию.

Во вторник заявки на поставку газа из Словакии в Австрию выросли на 6% по сравнению с понедельником, но остаются на 12% ниже уровня, зафиксированного до остановки поставок для OMV. Кто именно покупает газ, который ранее предназначался для OMV, остается неизвестным.

Заявки на поставку газа из Украины в Словакию остаются почти неизменными, как и заявки на транспортировку из Словакии в другие страны, по данным оператора газотранспортной системы Eustream.


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