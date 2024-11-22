Пара кошачьих лемуров переехала в сентябре из Ровенского зоопарка в Одесский. Как сообщают в зверинце это мальчик и девочка. Девочке полгода, а мальчику чуть больше года. Обитают лемуры в новом вольере. А сейчас в холодное время за ними можно наблюдать за стеклом.

Лемур - в переводе с латыни означает «душа умершего» или «призрак. А по размерам они похожи на кошек. Конечности лемуров разной длины – задние вдвое превышают передние. Кошачий лемур мурлычет и щебечет. Хвостом пользуются для поддержания равновесия на тоненьких веточках и при прыжках. И на нем можно насчитать 13 черных и 13 белых полос. Лемуры в дикой природе живут около 15 лет, а вот в зоопарках могут прожить и до 25 лет.





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