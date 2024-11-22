Президент Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 человек – бывших нардепов, министров, политиков и других. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает LIGA.net.

Как отметили в Офисе президента, к 10 из этих лиц применен максимальный набор санкций – 21 изд. Их были не только лишены государственных наград, а также заблокированы активы, аннулированы лицензии и разрешения, а также полностью прекращены торговые операции.

А к семи человек из 34 санкции были применены впервые. В частности, речь идет о бывшем заместителе председателя Партии регионов и главе фракции Александре Ефремове. Он имел ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Также впервые санкции применили против первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина. Он был награжден орденами "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и имел звание "Заслуженный юрист Украины".

Также под санкциями оказались восемь человек, против которых уже были применены ограничения. Речь идет об:

→ экс-нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке, награжденном орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание "Заслуженный юрист Украины";

→ экс-министре образования и науки Дмитрии Табачнике, который имел ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание "Заслуженный деятель науки и техники";

→ бывшем премьер-министре Николае Азарове, который имел ордена "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени. Также имел звание "Заслуженный экономист Украины";

→ бывшем генпрокуроре Викторе Пшонке, награжденном орденом "За заслуги" III степени;

→ экс-нардепе Андреее Деркаче, который имел орден "За заслуги" ІІІ степени;

→ главе Русской православной церкви патриархе Кирилле (Владимире Гундяеве), который имел орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Также президент лишил почетного звания "Народный артист Украины" российских певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Александра Малинина. Также этого звания лишился композитора Игоря Крутой.

Певицы Ани Лорак (Каролина Куек) и Таисия Повалий были лишены звания "Заслуженный артист Украины".

Также в список вошли:

→ бывший нардеп, а ныне "гауляйтер" Запорожской области Евгений Балицкий – орден "За заслуги" ІІІ степени;

→ украинский политик, а ныне член "общественной палаты Крыма" Александр Баталин – звание "Герой Украины", ордена "За заслуги" I-II степени, Ярослава Мудрого V степени;

→ советский и российский киноактер Владимир Бортко – звание "Народный артист Украины";

→ российский режиссер Валерий Георгиев – звание "Народный артист Украины", орден князя Ярослава Мудрого V степени;

→ посол РФ в Беларуси Борис Грызлов;

→ советский фольклорист и композитор Виктор Захарченко – ордена "За заслуги" ІІІ степени и Ярослава Мудрого V степени;

→ бывший владелец пророссийских пропагандистских телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne Тарас Козак – звание "Заслуженный экономист Украины" и орден "За заслуги" ІІІ степени;

→ председатель Совета Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко;

→ бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков – награда "Именное огнестрельное оружие";

→ российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков – ордена "За заслуги" ІІІ степени и Ярослава Мудрого V степени, звание "Народный артист Украины";

→ украинский футболист Анатолий Тимощук;

→ бывший нардеп Олег Царев – орден "За заслуги" ІІІ степени.