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Сьогодні, 20:00

Одеські комунальники відзначені почесними нагородами ВІДЕО

Категорія: Новини / Події

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Сегодня в Одессе состоялось награждение 22 работников коммунальных служб и КП «ЖКС», которые работали на донецком направлении. Они в течение двух месяцев, в опасных условиях, строили фортификации и выполняли другие задачи военной администрации, отметил Геннадий Труханов.

За активное участие в выполнении общественных работ на территории Донецкой области, связанных с усовершенствованием обороноспособности государства, за самоотверженный труд, мужество и высокий профессионализм, проявленные во время выполнения служебных обязанностей, работники коммунальных предприятий жилищно-коммунальной сферы отмечены почетными наградами.

Кроме того, депутаты Одесского городского совета поддержали инициативу городского головы выплатить каждому из награжденных материальное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.






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