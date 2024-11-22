Сегодня в Одессе состоялось награждение 22 работников коммунальных служб и КП «ЖКС», которые работали на донецком направлении. Они в течение двух месяцев, в опасных условиях, строили фортификации и выполняли другие задачи военной администрации, отметил Геннадий Труханов.

За активное участие в выполнении общественных работ на территории Донецкой области, связанных с усовершенствованием обороноспособности государства, за самоотверженный труд, мужество и высокий профессионализм, проявленные во время выполнения служебных обязанностей, работники коммунальных предприятий жилищно-коммунальной сферы отмечены почетными наградами.

Кроме того, депутаты Одесского городского совета поддержали инициативу городского головы выплатить каждому из награжденных материальное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.







