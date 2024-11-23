Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Сьогодні, 14:00
ДЕМОНСТРАЦІЯ СИЛИ на Південмаші: Чаплига. РСМД та його ПАДІННЯ, Новий виток ГОНКИ ЗБРОЇ
Категорія:
Новини
/
Авторська колонка
Автор:
Александр ШЕЛЕСТ
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Ключове слово:
Интервью
,
Михаилом
,
Чаплыгой
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