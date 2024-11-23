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Сьогодні, 16:00

Глави МЗС Франції та Великобританії виступили проти "путінізації" світу

Категорія: Новини / Політика

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Барро и Лэмми вместе написали программную статью накануне своей встречи, чтобы представить общее видение ситуации "в трудные геополитические времена".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро встретился в пятницу со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми в Лондоне. Ранее Лэмми назвал ситуацию в мире «трудными геополитическими временами».

До встречи главы британского и французского МИДа опубликовали статью, в которой были представлены основные темы, которые предположительно затрагивались и на переговорах в пятницу.

Барро и Лэмми предупредили о последствиях того, что они назвали попыткой «путинизации» мира, поскольку война в Украине распространяется за пределы Европы.

Они раскритиковали «незаконное и недопустимое» вторжение Путина в Украину и обвинили российского лидера в попытке «переписать международный порядок».

И Франция, и Великобритания решительно поддерживают Украину с момента вторжения России в 2022 году, предоставляя Киеву миллиарды евро как военной, так и гуманитарной помощи.


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