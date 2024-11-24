Собачья жизнь... Это выражение, похоже, давно сменило коннотацию, став синонимом жизни в достатке, комфорте и обожании.
Эксперты игровой платформы Slingo проанализировали аккаунты милых собак и кошек, принадлежащих селебрити из разных стран, и подсчитали их примерные доходы от рекламных постов. Похоже, на жизнь четвероногим хватает.
Вот лишь несколько примеров. Самым богатым из попавших в поле зрения экспертов животным стал французский бульдог Фоэ, спутник американской рэперши Меган Ти Сталлион. У собаки - более полумиллиона подписчиков , чему способствует ее игривый характер и фотогеничность. Фоэ - идеальный кандидат на участие в рекламных акциях. По оценкам, бульдог зарабатывает до 7 тысяч евро за пост.
На втором месте, по оценкам Slingo - пес канадской актрисы Нины Добрев Маверик, у него- свыше 400 тысячи подписчиков. Поклонников вдохновляет разнообразие сценариев, которые Нина проживает в компании четвероногого друга. Они оба любят природу, за что их особенно любят фолловеры.
А такое внимание публики гарантирует солидный доход. Эксперты полагают, что рекламный пост с участием собаки Нины обойдется в без малого 4,5 тысяч евро.
Не завидуйте собакам!
Доходы собак кажутся заоблачно высокими. Особенно в сравнении с тем, что зарабатывают рядовые европейцы. Вот, например, как обстоят дела в Великобритании (мы взяли доклад Annual Survey for Hours and Earnings и для удобства перевели фунты стерлингов в евро).
Средняя недельная зарплата в Великобритании выглядит следующим образом для людей разных возрастных категорий:
- 18-21 год: 562 евро
- 22-29-летние: 743 евро
- 30-39-летние: 920 евро
- 40-49-летние: 984 евро
- 50-59-летние: 930 евро
А вот доходы питомцев, принадлежащих звездным хозяевам ( расценка указана за рекламный пост).
- Собака Меган Тей Сталлион - Foe - @frenchie4oe - 6,5 тысяч евро
- Собака Нины Добрев Маверик - @mrs.maverick - 4,6 тысяч евро
- Собаки Кайли Дженнер Норман и Бэмби - @normieandbambijenner - 3.8 тысяч евро
- Собака Джорджа Буша-старшего Салли - @sullyhwbush - 2.6 тысяч евро
- Собака Билли Лурд Гэри - @garyfisher - 1,7 тысяч евро
- Собака Приянки Чопры и Ника Джонаса Диана - @diariesofdiana - 1,6 тысяч евро
- Многочисленные питомцы Пэрис Хилтон - @hiltonpets - 1,2 тысячи евро
- Кошка Майли Сайрус Шанти - @shantiombb - 1000 евро
- Собака Джастина Теру Кума - @kumatheroux - 883 евро
- Собака Лили Коллинз Редфорд - @redforddog - 915 евро
Как следует из списка, животные зарабатывают на уровне топ-менджеров многонациональных компаний, причем популярность собак в соцсетях перевешивает публики интерес к кошкам.