Страницы в соцсетях собак и кошек звезд привлекают огромные армии подписчиков, что означает гигантские расценки за рекламу. Рядовым европейцам остается лишь позавидовать заработкам бульдогов. Ну, или завести и раскрутить своего питомца!

Собачья жизнь... Это выражение, похоже, давно сменило коннотацию, став синонимом жизни в достатке, комфорте и обожании.

Эксперты игровой платформы Slingo проанализировали аккаунты милых собак и кошек, принадлежащих селебрити из разных стран, и подсчитали их примерные доходы от рекламных постов. Похоже, на жизнь четвероногим хватает.

Вот лишь несколько примеров. Самым богатым из попавших в поле зрения экспертов животным стал французский бульдог Фоэ, спутник американской рэперши Меган Ти Сталлион. У собаки - более полумиллиона подписчиков , чему способствует ее игривый характер и фотогеничность. Фоэ - идеальный кандидат на участие в рекламных акциях. По оценкам, бульдог зарабатывает до 7 тысяч евро за пост.

На втором месте, по оценкам Slingo - пес канадской актрисы Нины Добрев Маверик, у него- свыше 400 тысячи подписчиков. Поклонников вдохновляет разнообразие сценариев, которые Нина проживает в компании четвероногого друга. Они оба любят природу, за что их особенно любят фолловеры.

А такое внимание публики гарантирует солидный доход. Эксперты полагают, что рекламный пост с участием собаки Нины обойдется в без малого 4,5 тысяч евро.

Не завидуйте собакам!

Доходы собак кажутся заоблачно высокими. Особенно в сравнении с тем, что зарабатывают рядовые европейцы. Вот, например, как обстоят дела в Великобритании (мы взяли доклад Annual Survey for Hours and Earnings и для удобства перевели фунты стерлингов в евро).

Средняя недельная зарплата в Великобритании выглядит следующим образом для людей разных возрастных категорий:

18-21 год: 562 евро

22-29-летние: 743 евро

30-39-летние: 920 евро

40-49-летние: 984 евро

50-59-летние: 930 евро

А вот доходы питомцев, принадлежащих звездным хозяевам ( расценка указана за рекламный пост).

Собака Меган Тей Сталлион - Foe - @frenchie4oe - 6,5 тысяч евро Собака Нины Добрев Маверик - @mrs.maverick - 4,6 тысяч евро Собаки Кайли Дженнер Норман и Бэмби - @normieandbambijenner - 3.8 тысяч евро Собака Джорджа Буша-старшего Салли - @sullyhwbush - 2.6 тысяч евро Собака Билли Лурд Гэри - @garyfisher - 1,7 тысяч евро Собака Приянки Чопры и Ника Джонаса Диана - @diariesofdiana - 1,6 тысяч евро Многочисленные питомцы Пэрис Хилтон - @hiltonpets - 1,2 тысячи евро Кошка Майли Сайрус Шанти - @shantiombb - 1000 евро Собака Джастина Теру Кума - @kumatheroux - 883 евро Собака Лили Коллинз Редфорд - @redforddog - 915 евро

Как следует из списка, животные зарабатывают на уровне топ-менджеров многонациональных компаний, причем популярность собак в соцсетях перевешивает публики интерес к кошкам.





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