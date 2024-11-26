Верховная Рада незаметно убрала возможность конфискации имущества у коррупционеров, которые по новому закону могут избежать тюрьмы путем заключения сделки со следствием. Об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

29 октября Рада по требованию ЕС приняла закон № 4033-IX о сделке со следствием, позволяющий разоблачать подельников, возмещать ущерб, выплачивать большой штраф и получать меньший срок заключения, чем того требует кодекс — например, 5 лет тюрьмы вместо 8. Евросоюз выставил принятие этого закона условием для получения 4 млрд евро по программе Ukraine Facility.

А 20 ноября, по словам Радиной, был принят закон №4074-IX о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора. Он же внес изменения в статью 77 Уголовного кодекса, которыми убрал конфискацию как возможное наказание коррупционеров, подпадающих под действие закона № 4033-IX.

“Этим законом была убита часть принятого 29 октября евроинтеграционного закона № 4033-IX относительно соглашений со следствием для обвиняемых в коррупции. Речь идет о статье 77 Уголовного кодекса Украины, откуда законом о лишении наград была вычеркнута норма о назначении дополнительного наказания в виде конфискации имущества обвиняемого в коррупционном преступлении, который идет на соглашение со следствием. Вы все поняли правильно: с 21 ноября антикоррупционные органы не имеют права конфисковывать имущество у обвиняемого в коррупции, который выразил согласие сотрудничать со следствием в обмен на соглашение, потому что такой нормы уже не существует”, — написала нардеп.

Радина утверждает, что эти изменения произошли “неожиданно”, и она будет готовить законопроект об исправлении ситуации.