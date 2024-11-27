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Сьогодні, 16:00

У Раді запропонували скасувати пільги для ритуальних послуг

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Народные депутаты из партии “Слуга народа” внесли в Верховную Раду законопроект, который может привести к поднятию цен на погребение и ритуальные услуги. Проект закона №12189 под названием “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно особенностей налогообложения поставщиков ритуальных услуг” опубликован на сайте парламента.

Он предполагает отмену льготной системы налогообложения для поставщиков ритуальных услуг и введение для них налога на добавленную стоимость (НДС).

Также он позволит частным компаниям начинать работу в сфере захоронения, что даст возможность кладбищам, крематориям и колумбариям работать на коммерческой основе. Таким образом эту сферу хотят сделать конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций. 

Однако предлагаемые изменения с высокой вероятностью вызовут рост цен на погребение.

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