У Києві планують капітально ремонтувати вулиці, які цього не потребують

Киевская городская госадминистрация планирует капитально ремонтировать улицы, которые в этом не нуждаются и на которых хватило бы среднего ремонта. Такой вывод содержится в исследовании ГО “Пассажиры Киева”, пишут “Наші гроші”.

Общественная организация получила на запрос и проанализировала акты обследования технического состояния улиц Киева за текущий год и сравнила их с планом капитальных ремонтов на следующие годы.

Как оказалось, город собирается проводить капитальные ремонты в основном тех улиц, которые в этом не нуждаются и где можно было бы ограничиться средним ремонтом.

Например, это касается проспекта Лобановского, улицы Городской и проспекта Свободы.

Как пишут “Пассажиры Киева”, средний ремонт от капитального отличается прежде всего типом и объемом работ, а соответственно и меньшей стоимостью.

К примеру, площадь покрытия проспекта Свободы составляет 50 630 кв. м, а средняя стоимость капремонта 1 кв. м — 6 480 грн. Ориентировочная стоимость капремонта всей улицы — 328 млн грн. При этом, согласно акту КП “ДЭУ Подольского района” на проспекте повреждено всего 650 кв. м, что составляет лишь 1% покрытия и требует текущего (среднего) ремонта. Других повреждений (бордюрного камня, дорожного ограждения, ливнестоков) не зафиксировано.

Активисты уверяют, что сами в этом убедились. Средняя стоимость 1 кв. м текущего ремонта — 1 400 грн. По их расчетам, общая стоимость текущего ремонта поврежденных участков проспекта Свободы составит 0,9 млн грн, что в 360 раз меньше стоимости капремонта всей улицы.

По данным “Пассажиров Киева”, вместо капитального ремонта улицы Богатырской за 1,4 млрд грн, против которого была подана петиция, набравшая 6 тысяч голосов, но отклоненная мэром Виталием Кличко, можно было обойтись мелким текущим ремонтом 1 000 кв. м покрытия.

Вывод активистов таков: в целом из всех улиц, капремонт которых запланирован на 2025 год, в нем нуждаются только Харьковское шоссе и улица Оросительная, а проспект Лобановского и улица Милославская на Троещине нуждаются в среднем ремонте около 20% покрытия.





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