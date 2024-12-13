 
Информация к новости
0
Учора, 18:00

Femen: протест у Женеві

Категория: Новини / Видео

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями

 

Участницы акции разрезали бензопилой памятник "Сломанный стул" перед главным входом во Дворец Наций в Женеве.

Памятник "Сломанный стул" перед главным входом во Дворец Наций в Женеве пострадал в пятницу в результате действий активисток движения FEMEN, протестовавших против войны России в Украине и того, что они считают неспособностью ООН остановить конфликт.

Вооружившись пилой и бензопилой две обнаженные женщины оставили несколько больших разрезов на ножке стула. На спине и груди у них были сделаны надписи "Остановите мины" и "F... ООН" и "F... Россия". В ходе акции ее участницы несколько раз кричали ругательства в адрес ООН и президента России.

Сам гигантский памятник, с одной обломанной ножкой, символизирует последствия применения противопехотных наземных мин и призывом запретить это смертоносное оружие, которое, в том числе, используется и на войне в Украине.

Ссылка на ВИДЕО "З голими грудьми проти Росії та ООН"

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 