The Guardian пишет, что в Финляндии набирают популярность женские курсы по подготовке к войне с РФ.

Пятничный вечер на лесной военной базе в западной Финляндии. Группа женщин, одетых в камуфляж и соответствующие фиолетовые шапки-бини, сидят в темной палатке и обсуждают, как изменились их взгляды после полномасштабного вторжения России в Украину.

«Я не думала, что Россия может напасть на нас, — говорит 42-летняя Сари, которая работает в сфере продаж и живет в соседнем городе. Но затем она добавляет: «Они напали на Украину. Я поняла, что, возможно, мы следующие».

Мать двоих детей, которая называет себя «реалисткой», решила присоединиться к этому курсу «выживания без электричества» на выходные из-за своих патриотических ценностей, но она также хочет быть более подготовленной и получить практические навыки для повседневной жизни. Она одна из примерно 75 женщин, принимающих участие.

Хотя отключение электроэнергии — это ситуация, которая может быть вызвана штормом — как это произошло с десятками тысяч людей по всей Финляндии на прошлой неделе — эти навыки также могут оказаться решающими в потенциальном российском вторжении или гибридной атаке.

Учебный курс, известный как Nasta, является одним из 40, организованных Женской национальной ассоциацией по готовности к чрезвычайным ситуациям по всей Финляндии. Другие включают кибербезопасность, психологическую устойчивость, навыки выживания в дикой природе, вождение снегохода и влияние информации. После вторжения в Украину количество заявок на курсы резко возросло. У Финляндии не только есть история войн с соседом, но они также имеют общую сухопутную границу протяженностью 830 миль.

Тренировочный курс, известный как Nasta, — один из 40, проводимых Женской национальной ассоциацией по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в Финляндии.





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