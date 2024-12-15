



13-го декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного и актовый день Одесской духовной семинарии, Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию и накануне всенощное бдение в соборном храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».





Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 7-го декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении епископа Овидиопольского Анастасия и духовенства обители. За богослужением в этот воскресный день читали отрывок из Евангелия, в котором говорится о том, как Иисус исцелил согбенную женщину, которая 18 лет не могла разогнуться.

10-го декабря, в день празднование иконы Божией Матери «Знамение», митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в одесском храме в честь иконы Богородицы «Знамение» Курская Коренная в сослужении настоятеля протоиерея Вячеслава Ковалева и духовенства Одессы.

Накануне празднования дня памяти апостола Андрея Первозванного в Андреевском семинарском храме совершили акафистное пение святому апостолу. Богослужение возглавил проректор по воспитательной работе епископ Овидиопольский Анастасий.

Также 12-го декабря проректор Одесской духовной семинарии по учебно-методической работе протоиерей Андрей Гавриленко в Свято-Успенском монастыре совершил панихиду по усопшим ректорам, преподавателям и студентам духовной школы.

10-го декабря состоялся конкурс чтецов на церковнославянском языке. Участие в нем приняли студенты 1-го и 2-го курсов. Жюри возглавил ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко.

С каждым днем мы все ближе к Рождеству – времени, когда обмен подарками является неотъемлемой частью праздника. Православный образовательный портал «Косма» делится на своих страницах с преподавателями воскресных школ и родителями знаниями о том, как создать рождественские украшения из бисера, цветной бумаги, пластилина, которые дети могут сделать в подарок своим родным и друзьям.

Дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим о примерах святых, чьи жизни вдохновляют нас на духовное возрастание.

Святые – это люди, которые, как и мы, жили в условиях мира со всеми его испытаниями, искушениями и скорбями. Однако они смогли проложить путь к Богу, преодолевая свои немощи и обретая благодать Святого Духа.

Возьмем пример преподобного Серафима Саровского. Этот великий подвижник своей жизнью показал, что мир в душе начинается с внутренней работы над собой. Его знаменитые слова: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи» раскрывают тайну духовной силы. Когда человек обретает мир с Богом, его жизнь становится источником света и утешения для окружающих.

Другой пример – святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он посвятил свою жизнь служению ближним, помогая не только словом, но и делом. Иоанн Кронштадтский учил нас, что вера неразрывно связана с любовью к людям.

Но как нам, живущим в современном мире, следовать примеру святых? Во-первых, помнить, что путь к Богу начинается с молитвы. Молитва, как духовное дыхание, дает силы в любых обстоятельствах.

Во-вторых, стараться сохранять мир и терпение. Наша вера испытывается именно в повседневной жизни, в отношениях с близкими, в преодолении трудностей. Святые не просто оставили нам примеры своих подвигов – они продолжают молиться за нас и помогают всем, кто с верой обращается к ним.

Пусть их жизнь станет для нас путеводной звездой на пути к Царству Небесному.



