В Киеве межведомственная рабочая группа по деколонизации и декоммунизации рассмотрела очередной перечень объектов, которые предлагают полностью или частично демонтировать. Среди них - памятник писателю Михаилу Булгакову и мемориальная доска композитору Петру Чайковскому. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Специалисты предлагают устранить шесть объектов: памятники Михаилу Булгакову и Дмитрию Мануильскому, символический знак «Киев - город-герой» (с изображением пятиконечной звезды), памятный камень в честь 100-летия Ленина, мемориальные доски Петру Чайковскому и с надписью «В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941-1943 гг.) проводил работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева».

Также поддержано решение о сохранении 7 отдельных объектов с изъятием элементов советской идеологии или российской символики с условием коррекции текстов или композиций.

На сегодняшний день в столице уже убрано около половины памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, подлежащих устранению из публичного пространства города. Но этот процесс замедляет отсутствие достоверной информации о балансодержателях.

«Это существенно усложняет принятие решений по демонтажу или коррекции. Есть случаи, когда точно неизвестно, кто именно является балансодержателем такого объекта. Поэтому мы обращаемся с официальными запросами о предоставлении информации в райгосадминистрации и другие государственные структуры. Нам необходимо получить конкретные ответы с указанием балансодержателей. Отсутствие точной информации замедляет процесс», - констатировал директор Департамента территориального контроля Киева Михаил Будилов.

Наработанные рекомендации будут оформлены в проект решения и вынесены на рассмотрение ближайшей сессии Киевского городского совета.





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