Известный своими антизападными выпадами, 53-летний бывший футболист должен сменить на посту проевропейского президента Саломе Зурабишвили, которая отказывается уходить в отставку и называет парламент "нелегитимным".

Грузинский парламент, бойкотируемый оппозицией, избрал президентом страны 53-летнего бывшего футболиста и депутата от антизападной партии "Сила народа" Михаила Кавелашвили.

Впервые в истории независимой Грузии глава государства был избран не прямым всеобщим голосованием, а коллегией выборщиков, контролируемой правящей партией "Грузинская мечта".

Представители "Силы народа" прошли в парламент по списку "Грузинской мечты". Именно они инициировали рассмотрение вызвавшего раскол в обществе закона об "иноагентах".

Из 225 присутствующих выборщиков – парламентариев и представителей местных органов власти – 224 проголосовали за Кавелашвили, который был единственным выдвинутым кандидатом.

С самого утра сотни грузин протестовали перед зданием парламента. Некоторые их них играли в футбол и размахивали красными карточками, намекая на спортивную карьеру Кавелашвили.

Акции протесты продолжаются уже две недели после того, как правящая "Грузинская мечта" объявила, что приостановит переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года.

На митинге у здания парламента, по данным местных СМИ, выступила действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. В своём посте на платформе X незадолго до голосования она назвала процедуру выборов её преемника "насмешкой над демократией".

Накануне Зурабишвили заявила, что не собирается покидать президентский дворец после 29 декабря, когда срок её полномочий официально подойдёт к концу.

Как и оппозиция, она считает, что выборы, состоявшиеся 26 октября, по результатам которых "Грузинская мечта" набрала 54% голосов, были "сфальсифицированы" с помощью России.





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