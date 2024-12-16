Рынок услуг домашних мастеров претерпел пертурбации из-за большой войны. Какие услуги самые популярные и существует ли дефицит специалистов?

Среди домохозяйств всегда были востребованными услуги мастеров по ремонту сантехники, электроники и вообще мелких работ по дому. В быту таких специалистов называют "муж на час". С началом войны в 2014 году и усилением миграции в 2017 году в связи с "безвизом" количество мастеров на стихийном рынке услуг начало уменьшаться. С 2022 года нехватка кадров стала еще сильнее. Меньшая конкуренция - худшее качество услуг и более высокие цены. Действительно ли это так? ЭП спросила у двух онлайн-платформ, которые выступают посредниками между мастерами и владельцами домохозяйств. Как менялись предложение и спрос на специалистов Спрос на услуги в категориях "Домашний мастер", "Ремонт техники", "Отделочные работы" и "Строительные работы" сильно снизился с началом полномасштабной войны, говорит директор по маркетингу сайта Kabanchik.ua Надежда Панченко. "Много людей выехало за границу, размещать заказы просто было некому. В 2022 году количество заказов услуг упало на 43% относительно показателей 2021 года", - говорит Панченко. Большее падение зафиксировали в сфере строительства и отделки - более 60%, меньше всего - в категории ремонта техники, там проседание на 25%. В 2023 и 2024 годах ситуация стабилизировалась, ведь часть граждан вернулась в Украину. Впрочем, по словам Панченко, спрос все еще на 30% ниже довоенного. В 2021 году пользователи OLX посетили страницы категорий "Ремонт и обслуживание техники", "Строительство и ремонт", "Бытовые услуги" 11,9 млн раз. В 2022 году спрос упал на 35%, рассказывает руководитель направления OLX "Работа и Сервисы" Мария Абдуллина. "В 2023 году спрос восстановился (плюс 16 процентных пунктов за год), но все же не достиг показателей до вторжения. В этом году имеем почти 9,5 млн отзывов", - говорит Абдуллина.

Перегиб спроса и предложения не состоялся из-за того, что рынок специалистов также сильно уменьшился, добавляют в Kabanchik.ua. Если в 2021 году на одного специалиста приходилось 16 задач, то в 2022 году - 13. На конец 2024 года показатель стабильно держится на отметке 17 задач на активного специалиста, что почти соответствует довоенному периоду.

С 2022 года количество объявлений на платформе падает, подтверждают в OLX - на 34%, соразмерно с падением спроса. Основная причина - уменьшение количества предоставителей услуг в связи с миграцией и мобилизацией.

Каких специалистов не хватает

Kabanchik.ua измеряет дефицит специалистов по показателю Offer Rate, который отражает, насколько специалисты подают свои предложения на задания. "Когда этот показатель выше 90% - значит, на рынке все хорошо и специалистов хватает. Когда он снижается - это отражает проблемы", - говорит Панченко.

На рынке действительно сформировался дефицит поставщиков услуг в категориях "Домашний мастер", "Ремонт", "Бытовые услуги", но сильнее он ощущается в отдельных подкатегориях, говорят собеседницы ЭП.

Критическая ситуация с разнорабочими, сварщиками, специалистами по укладке плитки, штукатурщиками, реставраторами мебели, нянями, сиделками, портнихами.

"Дефицит кадров существенно ощущается в категориях, где нужны молодые и сильные мужчины - специалисты по строительству и отделке, ремонту техники, мастера по ремонту и установке дверей", - добавляет Панченко.





Абдуллина говорит, что меньше всего своих услуг предлагают мастера по обслуживанию техники. "В категории "Строительство и ремонт" имеем 25 отзывов на одно объявление, "Бытовые услуги" - 26 отзывов, "Ремонт и обслуживание техники" - 41 отзыв", - делится представительница OLX..

Цены

Цены на услуги "мужчин на час" выросли, говорит Панченко. Но поскольку преобладания спроса над предложением не наблюдается, единственной причиной роста среднего чека она называет инфляцию.

"Если сравнить средний чек 2021 года к среднему чеку 2024 года, то наибольший рост наблюдаем в сферах строительства, отделки и ремонта техники - почти вдвое. Меньше всего цены выросли в категории домашнего мастера: "всего" на 50%", - говорит директор по маркетингу Kabanchik.





Ухудшилось ли качество выполненных работ

Высшая конкуренция играет на руку потребителю, говорит Абдуллина. Однако сейчас ситуация неблагоприятная: снижение количества квалифицированных кадров вследствие мобилизации или миграции "однозначно влияет" на качество предоставления услуг, добавляет она.

Kabanchik регулярно опрашивает пользователей относительно опыта взаимодействия с сервисом. На вопрос "Ухудшилось ли качество выполнения услуг специалистами" владельцы домохозяйств отвечают: "Да, ухудшилось". Но в цифрах картина выглядит не такой плохой.

В 2021 году 49% всех недовольных клиентов "Кабанчика" были возмущены из-за того, что не смогли найти специалиста на площадке, в 2024 году эта доля составляет 52%.

"Еще одним из примеров можем привести такую причину как "специалист завышает цену". То есть, специалист берет заказ в исполнение, а позже заявляет заказчику, что хочет за это больше денег. К сожалению, таких случаев участилось. В 2021 году этим были возмущены лишь 6% недовольных пользователей, в 2024 году это уже 10%. Почти подобная ситуация с теми, кто жалуется на непрофессионализм специалиста: было - 6%, стало - 8%", - рассказывает Панченко.

Какие услуги стали более или менее востребованными

"Какое время - такие и услуги", - улыбается Панченко.

Самыми популярными услугами являются установка и ремонт генераторов, ремонт холодильников, стиральных машинок и бойлеров (из-за отключения электроэнергии техника выходит из строя), установка реле напряжения, электромонтажные работы, установка и ремонт розеток.

Набирает популярность услуга "постоять в очереди". Ее заказывают мужчины, которым надо обновить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или пройти военно-врачебную комиссию.

"Среди услуг, которые были "ходовыми" до полномасштабной войны, и сейчас также пользуются спросом: уборка квартир, устранение протечек, установка унитазов, сборка мебели, укладка плитки, ремонт квартир и прочее", - добавляет представительница Kabanchik.ua.

На OLX самыми востребованными являются строительные услуги, ремонт квартир, услуги по ремонту автомобилей, грузоперевозки. За прошлый год существенно (на 30%) вырос спрос на репетиторство.

Среди наименее популярных Абдуллина выделяет услуги в сфере туризма и эмиграции (помощь с документами на визы/визы на жительство).

Региональные различия

Перечень самых востребованных услуг примерно одинаков для всех областей Украины, говорит Абдуллина. Из особенностей: в Харькове больше ищут репетиторов, что связано с онлайн-формой обучения, на Киевщине популярны финансовые услуги, в Одесской области - ремонт и обслуживание климатической техники.

Проблем с закрытием заказов в крупных городах нет, добавляет Панченко. "Киев, Львов, Днепр - все хорошо выполняется. Наблюдается проблема в городах, которые ближе к прифронтовой зоне (Николаев, Запорожье), в западных регионах (Ивано-Франковск, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Ужгород), а также в Киевской области (Вишневое, Борисполь, Боярка, Вышгород, Обухов, Васильков)", - резюмировала она.