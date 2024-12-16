В Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами. Судя по видео, один из них разломило пополам. По данным МЧС, причиной стала “непогода”. Речь идет о танкерах “Волгонефти” под номерами 212 и 239. Первый получил повреждения и сел на мель, второй лег в дрейф. К месту ЧП вылетел вертолет Ми-8, а из бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир “Меркурий”.

“Волгонефть 212” затонул в восьми километрах от берега пролива, на его борту находились 13 человек и 4,3 тысячи тонн мазута. На втором судне были 14 моряков и около 4 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть мазута вытекла из резервуаров в море. Источник “Интерфакса” в службах морского спасения и поиска сообщил, что в районе крушения был сильный шторм и экипажи “могли не справиться со стихией, допустив ошибки в управлении”. “В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено”, — отметил собеседник агентства.

Baza сообщает, что из 27 человек были спасены 12: их эвакуировали с помощью вертолета. Еще один моряк погиб. Mash пишет, что судьба четверых механиков, которые находились в трюме во время крушения, остается неизвестной. Пока найти их не могут, вероятно, они тоже погибли. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.





Источник