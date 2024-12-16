На третьем году войны с Россией желание добровольно сражаться у многих украинцев угасло, вследствие этого мобилизация проваливается, и на фронте не хватает не только оружия и боеприпасов, но и мотивированного персонала.

Как пишет Spiegel, один из американских чиновников назвал это "экзистенциальным кризисом мобилизации" - Украина не успевает подготовить достаточное количество солдат, чтобы компенсировать потери на поле боя и противостоять растущей численности российской армии.

"Темы о том, как избежать военной службы, стали для украинцев обыденными разговорами. Одни впервые поступают в университет в возрасте 40 лет. Другие подкупают врачей, чтобы получить справку об инвалидности. Третьи находят "системно важную" работу, которая защищает от призыва. Есть те, кто не проживает по адресу прописки и редко покидает дом, чтобы не столкнуться с представителями властей. Или платят тысячи евро, чтобы сбежать за границу", - пишет Spiegel.

Согласно опросу Центра Разумкова, почти половина респондентов заявила, что им "не стыдно уклоняться от военной службы", при этом лишь 29% осудили такое поведение.

"Необходимость служить в армии стала вопросом привилегий: люди с деньгами, лучшим образованием и связями могут проще получить "системно важную" должность, освободительное свидетельство или выехать за границу. Те, у кого меньше ресурсов, чаще оказываются на улице, откуда их отправляют сначала в военную бюрократию, а затем — в армию", - пишет Spiegel.

В то же время некоторые из мужчин, находящихся на обучении, рассказывали о нарушениях при задержании – они отмечают, что их задерживали в супермаркетах или по дороге в аптеку без действующих военных документов, а затем отправляли в учебный лагерь, не дав возможности попрощаться с семьёй и детьми.

При этом многие новобранцы, старше 50 лет и имеют значительные проблемы со здоровьем. Некоторые рассказали изданию, что в военкомате их практически не осматривали, а просто ставили штамп "годен к службе".

"Принудительная мобилизация имеет свои последствия: сообщается о случаях, когда мужчины покидали учебные центры через несколько дней. Новобранцы убегают через лес по вечерам, передают свои координаты по телефону и садятся в автомобили на обочине", - пишет Spiegel.

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