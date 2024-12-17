





00:00 Контрнаступление ВСУ ⚔️ Разгром элиты Нацгвардии 🔥 00:59 Кураховский мешок 💥Командование губит фронт 💀 02:55 Назначение Тарнавского 🚩 Опасное решение генералов ⚡ 04:53 Провалы разведки 🛰️ Бойцы брошены в мешок 🚨 07:49 Кумовство в армии 💰 Безнаказанность рушит ВСУ ⚔️ 10:48 Взятки у командиров 🛑 Коррупция растёт с кризисом 💼 16:10 Финансовые провалы 💵 Громады без поддержки власти 🏚️ 19:05 Чиновники-мародёры 🔥 Воровство военных бюджетов 🪓 20:45 Энергетика рушится ⚡ Инфраструктура без защиты ❄️ 25:04 Цены и бедность 🛢️ Социальные выплаты заморожены 🚷 33:54 Церковь под ударом ✝️ Вера стала разменной монетой 🕊️ 39:01 Православие уничтожают 🕯️ Традиции под угрозой распада ⚔️ 40:26 Зеленский против веры 🛑 Атеизм ведёт к конфликтам 💔 41:12 Рождество раскололо 🎄 Верующих обвиняют в предательстве 🕊️ 42:35 Разрушение церквей ⛪ Святыни уничтожают страну 🔥 44:24 Киев и православие 🏛️ Народ требует диалога 🗣️ 46:36 История под угрозой 📜 Память героев стёрта 🔍 47:46 Церковь гонят ⛪ Политика рушит веру ⚡ 49:20 Люди уезжают 🚶 Необратимые изменения губят страну ❗ 52:55 Консульские провалы 🤝 Украинцы без защиты прав ⚖️ 54:42 Вопросы к омбудсмену 🛡️ Права граждан за рубежом 🌍 56:29 Политическая арена 🔄 Возвращение Бойко шокирует 🎭 58:26 Коалиция и борьба 🗳️ Политики решают судьбу 🌟