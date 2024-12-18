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Їхні звичаї: У Німеччині поліцейський-трансгендер зґвалтував двох колег

Категория: Новини / Події

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27-летн... трансгендерно... сотрудни... берлинской полиции Джуди С. обвиняют в изнасиловании двух коллег. По словам потерпевших, они отдыхали с Джуди в ночном клубе, известном хардкорными секс-вечеринками. Он предложил им продолжить втроём у него дома.


Сотрудники полиции не были в курсе, что в прошлом Джуди был мужчиной. По их словам, в квартире трансгендера они ничего не принимали, но резко почувствовали себя сильно пьяными. Мужчины уверены, что коллега накачал их наркотиками, после чего изнасиловал с использованием помпы для пениса. У них повреждены гениталии.


Трансгендер-полицейский был отстранён от службы, однако позже выяснилось, что Джуди выдвигал свою кандидатуру на звание заместителя представителя женщин берлинской полиции. Уже после изнасилования и отстранения, он (она? оно? уну?) победило на выборах, набрав 638 голосов. Как теперь быть? Размышляет берлинское начальство.


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